Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey, basé à Genève, a vu son chiffre d'affaires croître au premier semestre, montant de 2,3% sur un an à 5,3 millions de dollars. En parallèle, la perte nette a bondi de 44% à 22,3 millions.

La compagnie genevoise Wisekey a vu son chiffre d'affaires croître au premier semestre 2025 (image d'archives) ATS

La perte opérationnelle a quant à elle quasiment doublé à 27,3 millions, a indiqué la société mardi dans un communiqué. Le groupe genevois table sur une forte progression au second semestre et vise des recettes entre 18 et 21 millions pour l'ensemble de 2025.