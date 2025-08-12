  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Droits de douane Xi appelle à l'union face au «protectionnisme» américain

ATS

12.8.2025 - 07:04

Le président chinois Xi Jinping a dit à son homologue brésilien Lula, lors d'un entretien téléphonique, que «tous les pays devraient s'unir et s'opposer fermement à l'unilatéralisme et au protectionnisme», a rapporté mardi un média d'Etat chinois.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva (à g.) s'est entetrenu au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping.
Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva (à g.) s'est entetrenu au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping.
ATS

Keystone-SDA

12.08.2025, 07:04

12.08.2025, 07:08

Ces derniers mois, Xi Jinping et Lula ont cherché à présenter leurs pays comme de fervents défenseurs du multilatéralisme, en contraste avec la politique commerciale agressive de Donald Trump. Les déclarations de M.Xi mardi, rapportées par l'agence de presse officielle Chine nouvelle, sont des références claires aux droits de douane américains.

Le président chinois a expliqué que son pays allait «travailler avec le Brésil pour montrer l'exemple de l'unité et de l'autonomie parmi les principaux pays du Sud», afin de «construire ensemble un monde plus juste et une planète plus durable», de même source.

Dans un communiqué, la présidence brésilienne a indiqué que l'entretien téléphonique avait duré environ une heure, pendant laquelle MM. Lula et Xi ont abordé divers sujets, dont la guerre en Ukraine et la lutte contre le changement climatique.

«Les deux hommes se sont accordés sur le rôle du G20 et des BRICS dans la défense du multilatéralisme», précise le document.

Les deux dirigeants se sont également «engagés à élargir le champ de la coopération dans des secteurs tels que la santé, le pétrole et le gaz, l'économie numérique et les satellites».

Cet appel téléphonique fait suite à l'annonce par Lula la semaine dernière de son intention de s'entretenir avec ses homologues chinois et indien, afin d'envisager une réponse coordonnée aux surtaxes américaines.

Les plus lus

Qu'est-ce que le stress thermique, ce «tueur silencieux»?
Les maraîchers remportent une victoire contre les prix de Coop
«Ma vie privée a été violée... je ne peux plus faire confiance à mon entourage»
Un médaillé olympique : «Ce que j'ai fait est impardonnable»
Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Un enfant mortellement blessé dans un accident