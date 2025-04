Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé vendredi l'Union européenne (UE) à se joindre à Pékin pour «résister ensemble» à la «coercition», sur fond de guerre commerciale avec Washington, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

«La Chine et l'UE doivent assumer leurs responsabilités internationales, protéger conjointement la mondialisation économique et l'environnement commercial international, et résister ensemble à toute coercition unilatérale», a déclaré M. Xi lors d'une rencontre à Pékin avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La Chine et l'UE doivent assumer leurs responsabilités internationales, protéger conjointement la mondialisation économique et l'environnement commercial international, et résister ensemble à toute coercition unilatérale», a déclaré M. Xi lors d'une rencontre à Pékin avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

«Cela permettra non seulement de préserver nos droits et intérêts légitimes, mais aussi de préserver l'équité et la justice internationales, et de faire respecter les règles et l'ordre internationaux», a souligné le président chinois.

A l'issue de cette rencontre, le président espagnol a de son côté souligné que «l'Espagne et l'Europe ont un déficit commercial important avec la Chine que nous devons nous efforcer de rectifier».

Mais «nous ne devons pas laisser les tensions commerciales entraver le potentiel de croissance des relations (...) entre la Chine et l'UE», a souligné M. Sanchez devant la presse.

L'Espagne enregistre un fort déséquilibre commercial avec la Chine, qui est son quatrième partenaire commercial, et à qui elle achète l'équivalent de 45 milliards d'euros de marchandises, pour seulement environ 7,4 milliards d'exportations.

La visite de Pedro Sanchez en Chine, la troisième en deux ans, vise notamment à trouver de nouveaux marchés et investisseurs pour l'Espagne. Elle intervient à un moment où la Chine et l'UE sont confrontées à la tempête provoquée par la campagne de droits de douane américains, qui a plongé les marchés mondiaux dans l'instabilité.

La Chine est le principal pays visé par M. Trump: la Maison-Blanche a affirmé jeudi que les surtaxes visant les produits chinois allaient finalement atteindre un niveau vertigineux de 145%.

En septembre 2024, lors de son dernier voyage en Chine, le dirigeant socialiste espagnol avait appelé l'UE à reconsidérer son projet de droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués sur le territoire chinois.