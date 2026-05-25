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Visite de Vucic Xi Jinping appelle à une coopération renforcée avec la Serbie

ATS

25.5.2026 - 16:37

Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi à un renforcement de la coopération avec la Serbie dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'énergie et des infrastructures, en marge de la visite en Chine de son homologue serbe, Aleksandar Vucic.

La Chine figure parmi les cinq pays qui investissent le plus en Serbie (archives).
La Chine figure parmi les cinq pays qui investissent le plus en Serbie (archives).
AFP

Keystone-SDA

25.05.2026, 16:37

«Les deux parties devraient accroître leur coopération dans les nouveaux secteurs comme l'intelligence artificielle, l'économie numérique, l'énergie verte et l'industrie de pointe», a déclaré M. Xi lors d'un entretien avec M. Vucic au Grand Palais du Peuple, décor des congrès du Parti communiste chinois, selon les médias d'État chinois.

Les deux pays devraient également coopérer dans le domaine des infrastructures de transport et d'énergie dans le cadre de l'initiative chinoise des «Nouvelles routes de la soie», également connue sous le nom de «La Ceinture et la Route», qui vise notamment à construire des infrastructures (ponts, routes, voies ferrées, aéroports) dans les pays en développement, a ajouté le dirigeant chinois.

La Chine figure parmi les cinq pays qui investissent le plus en Serbie. Pékin a construit une ligne de train à grande vitesse, inaugurée en octobre 2025, et participe actuellement, selon le ministère serbe des Finances, à la construction du métro de Belgrade et à celle de plusieurs ponts.

Rencontre. Xi et Poutine réaffirment la solidité des relations sino-russes

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«Multilatéralisme»

Lors de sa rencontre avec le président serbe, Xi Jinping a aussi appelé à un «véritable multilatéralisme» face aux «turbulences» des affaires internationales. Les deux parties ont signé une série d'accords bilatéraux portant sur le commerce, la technologie et l'éducation.

Si M. Vucic s'est déjà rendu plusieurs fois en Chine pour divers sommets et forums internationaux, ce déplacement est sa première visite d'Etat officielle dans le pays. M. Xi lui a décerné une «médaille de l'amitié» lors de cette visite, signe de leurs liens étroits.

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