Dispositifs médicaux Ypsomed injecte 200 millions pour prendre pied aux Etats-Unis

ATS

10.10.2025 - 07:55

Le fabricant de dispositifs d'auto-injection Ypsomed prévoit de construire une première manufacture aux Etats-Unis. Il a jeté son dévolu sur le site de Holly Springs, en Caroline du Nord, dans lequel elle compte investir dans un premier temps 200 millions de francs.

Ypsomed veut s'implanter aux Etats-Unis. (archive)
Ypsomed veut s'implanter aux Etats-Unis. (archive)
ATS

Keystone-SDA

10.10.2025, 07:55

10.10.2025, 07:57

L'usine doit commencer fin 2027 à alimenter la demande étasunienne, indique un communiqué diffusé vendredi. La mise en service doit générer une centaine d'emplois, des effectifs qu'Ypsomed compte d'ores et déjà multiplier par deux au cours des années successives.

La direction rappelle avoir adopté une stratégie de croissance tous azimuts, avec la récente ouverture d'un site de production en Chine, le lancement du chantier d'expansion de ses capacités à Schwerin, en Allemagne, pour «plusieurs centaines de millions de francs», ainsi que l'extension de ses capacités à Soleure, pour environ 200 millions de francs.

Le directeur général (CEO) Simon Michel avait articulé début août un montant d'investissement total de 1,5 milliard de francs pour le développement des infrastructures au cours de quatre prochaines années.

