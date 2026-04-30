Le concepteur de solutions de stockage d'énergie Leclanché a vu sa perte se creuser en 2025, selon des chiffres non audités publiés jeudi. Le groupe basé à Yverdon annonce avoir obtenu un délai au 31 mai de la part du gendarme de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation pour la publication de ses résultats définitifs.

La perte de Leclanché s'est aggravée en 2025 (archives). ATS

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Pour l'exercice sous revue, l'entreprise en difficulté affiche des revenus non audités en hausse de 25,5% sur un an à 23,1 millions de francs, avec des recettes clients totalisant 22,4 millions.

La perte opérationnelle (Ebitda) a augmenté à 57,7 millions de francs, contre 52,7 millions en 2024. Cela se traduit par une perte nette qui a elle aussi grossi, à 72,9 millions contre 67,7 millions un an plus tôt

La société informe continuer de travailler avec ses auditeurs et son conseil d'administration «à la résolution des derniers points en suspens et reste confiante de pouvoir publier son rapport annuel 2025 avant le 31 mai 2026 ou à cette date».

Transition

Elle justifie ce report par le fait qu'elle a un nouveau directeur financier depuis le 1er mars en la personne de Jens Emrich. Celui-ci a repris le poste laissé vacant début décembre par Hubert Angleys qui en assumait l'intérim depuis l'automne 2024.

«Cette transition s'est déroulée dans un contexte financier difficile pour la société et a nécessité un délai supplémentaire afin d'assurer une passation de pouvoir complète ainsi que la consolidation et la vérification adéquates des informations financières en vue de l'établissement du rapport annuel», explique-t-elle.

Par ailleurs, Leclanché procède actuellement à la conversion d'une partie de sa dette en actions, «conformément aux exigences de ses commissaires aux comptes avant la finalisation des comptes 2025.»

«En raison du nombre d'intervenants, cette conversion n'a pu être menée à terme dans les délais initialement prévus. Son achèvement est toutefois attendu prochainement. La finalisation de cette conversion a également entraîné, entre autres, un retard dans la clôture des comptes consolidés et des comptes annuels de ses filiales», ajoute-t-elle.

Nouvelles actions

Afin d'améliorer sa situation financière, Leclanché a fait savoir fin avril avoir renforcé sa structure de capital par la conversion d'environ 10,0 millions de francs de dettes en fonds propres auprès de son actionnaire majoritaire. Les nouvelles actions seront émises à partir du capital conditionnel.

En février, le fabricant de batteries a annoncé avoir décroché un financement de 16,7 millions de francs auprès de divers partenaires. Ce montant doit lui permettre de couvrir ses besoins opérationnels ces prochains mois, y compris le paiement des salaires de ses collaborateurs.