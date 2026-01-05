Le fabricant de batteries vaudois Leclanché a annoncé lundi soir la reprise de la production des modules M3 à Yverdon-les-Bains après un incident survenu fin novembre. Cet incident avait provoqué un incendie et touché un seul module de batterie, sans faire de blessés.

Leclanché redémarre sa ligne de production M3 après un incident (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Après plusieurs semaines de tests et de validation, les modules ont été produits avec succès en mode test avant les vacances de Noël. A l'issue de cette phase de test, la production standard a repris lundi», rapporte un communiqué.

L'entreprise a assuré que l'approvisionnement des clients était toujours garanti et que les répercussions sur la chaîne d'approvisionnement avaient été minimes.