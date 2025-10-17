  1. Clients Privés
Zone euro L'inflation remonte à 2,2% sur un an en septembre

ATS

17.10.2025 - 13:42

L'inflation a rebondi au mois de septembre en zone euro pour atteindre 2,2% sur un an, contre 2,0% au mois d'août. Le renchérissement dans l'Union européenne a également accéléré d'une vingtaine de points de base pour s'établir à 2,7%, observe vendredi Eurostat.

L'inflation a rebondi au mois de septembre en zone euro pour atteindre 2,2% sur un an. (archive)
L'inflation a rebondi au mois de septembre en zone euro pour atteindre 2,2% sur un an. (archive)
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 13:42

17.10.2025, 13:57

La hausse des prix à la consommation réglés dans le périmètre de la monnaie unique a été alimentée principalement par les services (+1,49 point de pourcentage), devant l'alimentation, l'alcool et le tabac (+0,58 pp) et les biens non industriels (+0,20 pp). L'agence officielle de statistique de l'UE relève que les prix de l'énergie ont freiné le renchérissement à hauteur de 0,03%.

Roumanie (8,6%), Estonie (5,3%), Croatie et Slovaquie (4,6% chacun) ont été particulièrement touchés par l'inflation. France (1,1%), Italie et Grèce (1,8% chacun) ont observé une hausse plus modérée du niveau des prix, quand Chypre a été complètement épargnée (0,0%).

