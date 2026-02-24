  1. Clients Privés
Assurances Zurich Australia conclut un accord pour acquérir ClearView

ATS

24.2.2026 - 08:05

La filiale australienne de l'assureur Zurich Insurance a annoncé mardi avoir conclu un accord pour acquérir son concurrent ClearView Wealth par le biais d'un plan d'arrangement.

Le rachat de ClearView Wealth par Zurich Australia devrait être mis en oeuvre aux alentours du troisième trimestre 2026. (archive)
Le rachat de ClearView Wealth par Zurich Australia devrait être mis en oeuvre aux alentours du troisième trimestre 2026. (archive)
ATS

Keystone-SDA

24.02.2026, 08:05

24.02.2026, 08:08

Si la transaction est mise en oeuvre, les actionnaires de ClearView recevront une contrepartie en espèces de 0,65 dollar australien (0,36 franc) par action, ce qui représente une valeur des capitaux propres pour ClearView d'environ 415 millions de dollars australiens (227 millions de francs).

L'acquisition proposée a reçu la recommandation unanime des administrateurs de ClearView, est-il précisé dans un communiqué publié par Zurich. ClearView, société cotée à l'ASX, est la société mère de ClearView Life Assurance, un assureur-vie australien. Au 30 juin 2025, le groupe affichait un encours de primes de 413 millions de dollars australiens.

Le rachat proposé est soumis aux approbations réglementaires et autres conditions habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de ClearView et des tribunaux. Il devrait être mis en oeuvre aux alentours du troisième trimestre 2026, précise Zurich.

