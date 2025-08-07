  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Assurances Zurich Insurance améliore sa rentabilité sur six mois

ATS

7.8.2025 - 08:00

L'assureur Zurich Insurance est parvenu à accroître sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année, malgré plusieurs catastrophes naturelles dont les incendies à Los Angeles en début d'année.

L'assureur Zurich Insurance est parvenu à accroître sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année. (archive)
L'assureur Zurich Insurance est parvenu à accroître sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année. (archive)
ATS

Keystone-SDA

07.08.2025, 08:00

07.08.2025, 08:07

Dans l'unité Dommages et accidents (P&C), la plus importante activité du groupe, les primes brutes ont augmenté de 7% à 27,14 milliards de dollars. Le ratio combiné – qui mesure le rapport entre les charges des sinistres ainsi que les frais généraux et les primes encaissées – s'est amélioré de 1,2 point à 92,4%.

Le résultat d'exploitation (BOP) du groupe a quant à lui progressé de 6% à 4,23 milliards, a indiqué Zurich Insurance jeudi dans un communiqué. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a pris 1% à 3,07 milliards.

Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, sauf le profit net attendu à 3,16 milliards de dollars.

En novembre dernier, Zurich Insurance avait fixé de nouveaux objectifs pour 2025 à 2027. Sur cette période, le bénéfice par action devrait augmenter en moyenne de plus de 9% par an et le rendement des fonds propres sur le résultat d'exploitation doit atteindre au moins 23%.

Les plus lus

«Je peux faire tout ce que je veux» - La mystérieuse idée de Trump qui fait jaser
Le coup de massue se confirme : aucun accord annoncé !
«La Suisse découvre une brutalité politique à laquelle elle n'était pas préparée»
L’acteur Brad Pitt frappé par le deuil
La gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB
Donald Trump menace de «prendre le contrôle» de Washington !