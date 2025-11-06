  1. Clients Privés
Assurances Zurich Insurance avance sur neuf mois

ATS

6.11.2025 - 09:32

L'assureur Zurich Insurance a enregistré sur les neuf premiers mois de l'année une accélération de ses recettes de primes, poursuivant sur la lancée constatée au premier semestre.

Dans l'assurance véhicules, les prix ont été relevés de 8% (archives).
Dans l'assurance véhicules, les prix ont été relevés de 8% (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.11.2025, 09:32

06.11.2025, 09:45

Entre janvier et fin septembre, le groupe zurichois a inscrit des primes brutes en progression de 8% sur un an à 38,92 milliards de dollars dans l'unité dommages et accidents, son coeur de métier, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Dans l'assurance vie, les primes nouvelles ont crû de 11% à 26,76 milliards et de 5% à 22,56 milliards auprès du partenaire américain Farmers.

Ces chiffres clés sont mitigés par rapport aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP. L'assureur n'a pas dévoilé de détail sur sa rentabilité sur neuf mois.

Zurich Insurance était parvenu à accroître sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année, malgré plusieurs catastrophes naturelles dont les importants incendies à Los Angeles en début d'année. Le résultat d'exploitation (BOP) avait progressé de 6% à 4,23 milliards de dollars et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1% à 3,07 milliards.

Sur l'ensemble de l'année, le groupe devrait enregistrer dans ses activités non-vie une croissance d'environ 5% du chiffre d'affaires des activités d'assurance. L'assurance vie devrait quant à elle afficher un résultat d'exploitation stable. Quant aux activités de son partenaire américain Farmers, elles devraient croître de 5% à 9% en 2025.

Le groupe n'a pas publié de mise à jour de ses objectifs financiers. En novembre dernier, Zurich Insurance avait fixé de nouveaux objectifs pour 2025 à 2027. Sur cette période, le bénéfice par action devrait augmenter en moyenne de plus de 9% par an et le rendement des fonds propres sur le résultat d'exploitation doit atteindre au moins 23%.

