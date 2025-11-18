  1. Clients Privés
Assurances Zurich Insurance confirme ses objectifs 2025-2027

L'assureur Zurich Insurance a confirmé mardi ses objectifs 2025-2027, en préambule de la journée des investisseurs.

18.11.2025, 08:41

18.11.2025, 08:50

Le groupe met en avant «une solide performance» et une stratégie axée sur l'accélération de la croissance dans les secteurs des produits de spécialité, du marché intermédiaire, de la distribution et des produits agricoles.

En novembre 2024, Zurich Insurance avait fixé de nouveaux objectifs pour 2025-2027. Sur cette période, le bénéfice par action devrait augmenter en moyenne de plus de 9% par an et le rendement des fonds propres sur le résultat d'exploitation atteindre au moins 23%.

Le bénéfice opérationnel doit lui dépasser les 4,2 milliards de dollars, soit une hausse de 18% par rapport à la valeur de 2023. Les primes brutes sont attendues à 10 milliards d'ici fin 2027, comparé à 7,5 milliards en 2023, grâce à des souscriptions de contrats à de meilleures conditions notamment.

L'assureur entend également améliorer la rentabilité des activités pour la clientèle privée ainsi que la fidélité de cette dernière.

