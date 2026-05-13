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Assurances Zurich Insurance tiré par ses activités non-vie

ATS

13.5.2026 - 08:34

Zurich Insurance a connu une forte progression de ses recettes de primes dans l'assurance Dommages et accidents (P&C) au premier trimestre 2026. Le groupe ne s'attend pas à des conséquences du conflit au Moyen-Orient sur ses activités.

A l'issue d'un bon 1er trimestre, Zurich Insurance s'estime bien positionné pour atteindre, voire dépasser les objectifs fixés pour 2027 (archives).
A l'issue d'un bon 1er trimestre, Zurich Insurance s'estime bien positionné pour atteindre, voire dépasser les objectifs fixés pour 2027 (archives).
ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 08:34

13.05.2026, 08:38

Dans l'assurance Dommages et accidents (P&C), l'affaiblissement du dollar a largement contribué à la croissance de 17% annoncée, selon un communiqué de l'assureur zurichois paru mercredi.

La croissance a été largement répartie entre les régions, avec un bond notable de 25% sur un an à 1,0 milliard de dollars en Amérique latine. Dans cette région, de solides performances commerciales ont été enregistrées dans tous les segments, notamment dans l'assurance automobile au Mexique.

Dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), les primes brutes ont progressé de 18% à 8,0 milliards de dollars. Cette performance reflète une croissance généralisée tant en assurance des particuliers qu'en assurance des entreprises. La croissance en assurance des entreprises a été portée par les solides performances du marché des PME, notamment en Allemagne, au Benelux et en Espagne. Dans le secteur des assurances de particuliers, la croissance a été principalement attribuable à la dynamique soutenue de l'assurance automobile dans tous les pays.

En Amérique du Nord, les primes brutes ont progressé de 15% sur un an à 5,9 milliards. Cette hausse a été soutenue par la croissance des activités spécialisées, notamment grâce à la dynamique soutenue de l'assurance construction, et par l'expansion continue sur le segment des moyennes entreprises.

En Asie-Pacifique, les primes brutes ont augmenté de 8% sur un an à 1,1 milliard, grâce à la croissance continue des activités d'assurance de particuliers dans toute la région, en particulier de l'assurance automobile au Japon et en Malaisie.

Le groupe s'estime bien positionné pour atteindre, voire dépasser les objectifs fixés pour 2027. Son exposition directe au conflit au Moyen-Orient reste limitée et ne prévoit pas d'impact significatif sur l'évolution de ses activités.

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