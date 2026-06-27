Le président américain Donald Trump a annoncé samedi la nomination de Lance Schroyer, un ancien policier de l'Oklahoma, à la tête de la police fédérale de l'immigration (ICE). L'ICE est vivement critiquée aux Etats-Unis pour ses arrestations et expulsions de migrants.

Les méthodes jugées brutales de la police fédérale de l'immigration ICE ont provoqué une vive émotion aux Etats-Unis d'Amérique (archives).

«J'ai le grand plaisir d'annoncer que j'ai nommé Lance Schroyer au poste de directeur de l'ICE», a déclaré le président américain sur son réseau social Truth Social. C'est un «ancien policier de l'Oklahoma et un ancien Marine [...] fort de plusieurs décennies d'expérience dans l'incarcération des pires criminels», a-t-il écrit.

Lance Schroyer, actuellement conseiller auprès du ministre de l'intérieur, doit succéder à Todd Lyons, qui avait été nommé par intérim à la tête de l'ICE par Donald Trump en mars 2025. Todd Lyons a quitté ses fonctions en mai 2026, quelques semaines après le renvoi de l'ancienne ministre de l'intérieur Kristi Noem.

«Cibler, arrêter et expulser»

Lance Schroyer «jouera un rôle essentiel pour aider le président: cibler, arrêter et expulser les immigrés en situation irrégulière», s'est réjoui le ministre de l'intérieur Markwayne Mullin sur le réseau social X.

Théoriquement, la nomination de Lance Schroyer à la tête de la police fédérale de l'immigration doit être approuvée par le Sénat. Mais tous les directeurs de l'ICE ont été nommés ad interim depuis 2017.

«Cela fait 11 ans [depuis décembre 2014, ndlr] que le DHS [ministère de l'intérieur] n'a pas eu de directeur de l'ICE approuvé par le Sénat. Le Sénat doit vite approuver la nomination de Lance Schroyer», a exhorté Markwayne Mullin sur X.

La police fédérale de l'immigration est chargée de mener l'offensive anti-immigration voulue par Donald Trump. Ses méthodes jugées brutales, ainsi que la mort en janvier de Renée Good et d'Alex Pretti, deux Américains tués par balles par des agents fédéraux à Minneapolis alors qu'ils s'opposaient à leur présence dans cette ville, ont provoqué une vive émotion dans le pays.