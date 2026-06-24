Le juge fédéral qui a ordonné le retrait du nom de Donald Trump de la prestigieuse salle de spectacles Kennedy Center à Washington a demandé mercredi au gouvernement de s'expliquer d'ici la fin juillet sur la présence d'une bâche et d'un échafaudage sur la façade du bâtiment.

Un juge demande des explications Le nom de Trump effacé, une drôle de bâche reste devant le Kennedy Center

Le nom du président républicain a été entièrement retiré de la façade de la salle de spectacles, en application de la décision de ce juge, a affirmé l'administration Trump dans des documents judiciaires le 13 juin, au lendemain de l'expiration du délai de deux semaines fixé par le magistrat.

Mais une bâche barre depuis l'inscription du nom du président démocrate assassiné John F. Kennedy et l'échafaudage installé devant l'édifice n'a pas été retiré.

Le juge Christopher Cooper, à la demande de la partie adverse, exige du conseil d'administration du Kennedy Center d'ici la fin juillet des explications sur le maintien de cette bâche et de cet échafaudage, à moins qu'ils ne soient retirés d'ici là.

Ce juge avait ordonné le 29 mai au conseil d'administration de retirer, dans un délai de deux semaines, toute référence «au président Trump ou à tout individu autre que le président Kennedy» sur le bâtiment lui-même, sur le site internet du Kennedy Center ou toute marque déposée.

Il avait également suspendu à titre provisoire la fermeture pour deux ans de la salle, considérant que le conseil avait manqué à son «devoir de prudence» en ne tenant pas compte des retombées négatives de cette fermeture.

Besoin «criant» de travaux

Le magistrat a néanmoins autorisé la poursuite des travaux de réparation prévus du Kennedy Center, dont «le besoin apparait criant» et précisé qu'il ne s'opposerait pas à une nouvelle décision de fermeture si elle était prise au terme d'une évaluation plus approfondie des inconvénients et des avantages.

Donald Trump avait réagi en annonçant qu'il allait «travailler avec le Congrès pour lui transférer» le contrôle du Kennedy Center.

Le président républicain, après avoir placé ses proches à la direction du conseil d'administration de l'institution, avait accolé en décembre son nom à celui de son lointain prédécesseur pour la rebaptiser «Trump Kennedy Center».

Le changement de nom avait été dénoncé par la famille du président Kennedy et par l'opposition démocrate qui en conteste la légalité.