Envie d’une sortie cinéma touchante et dépaysante ? Participez à notre concours et tentez de remporter 2 billets pour aller découvrir «Sauvages», le dernier film d’animation signé Claude Barras. Ce réalisateur, qui nous avait déjà conquis avec «Ma vie de Courgette», revient avec un nouvel univers visuel et narratif qui s’annonce bouleversant.

Claude Barras présente son nouveau film d'animation: «Sauvages» Huit ans après «Ma vie de Courgette», le nouveau film d'animation Claude Barras: «Sauvages», sort dans les salles ce mercredi 16 octobre. Pour blue News, le réalisateur valaisan lève un coin du voile. 15.10.2024

blue News Barman Nicolas

🌈 Dans «Sauvages», Claude Barras nous emmène dans les forêts luxuriantes de Bornéo, où la petite Kéria vit aux côtés de son père, employé dans une plantation d’huile de palme.

Un jour, elle recueille Oshi, un bébé orang-outang dont la mère a été tuée par des exploitants d’huile de palme. Très vite, un lien puissant se tisse entre la fillette et le petit animal, tous deux marqués par une perte familiale.

e film, tout en poésie et en sensibilité, aborde des thématiques écologiques et humaines avec un langage parfaitement adapté aux enfants, sans les infantiliser. «Sauvages»

L’arrivée de Selaï, le cousin de Kéria, bouleversera le quotidien de la fillette et l’entraînera dans une aventure qui la mènera à découvrir ses racines et à en apprendre davantage sur elle-même.

🎨 Ce film, tout en poésie et en sensibilité, aborde des thématiques écologiques et humaines avec un langage parfaitement adapté aux enfants, sans les infantiliser. Claude Barras nous parle de la déforestation, de la modernité et de la nature avec une approche nuancée, invitant petits et grands à réfléchir à notre impact sur la planète.

Comment participer ? Rien de plus simple...

Répondez à la question suivante :

Sur quelle île se déroule l'histoire de «Sauvages» ?

A) Bali

B) Bornéo

C) Ogoz

Il vous suffit de nous envoyer votre réponse par e-mail à concours@blue.ch avec vos coordonnées :

Nom et Prénom

Adresse

Votre numéro de téléphone portable

Date limite de participation : Les participations sont ouvertes jusqu’au 6 novembre 2024, à minuit. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et recevront leurs billets par voie postale.

Bonne chance à toutes et à tous, et profitez d’un moment de cinéma inspirant en compagnie de Kéria et Oshi !