«À l'heure actuelle, acheter une maison est une utopie pour beaucoup de monde»

Malgré la pénurie de logements, certaines maisons restent en vente pendant des mois. La recherche d’acheteurs s’avère particulièrement difficile dans les régions rurales de Suisse. Un expert en explique les raisons et donne des conseils.

Rolf Wirnsberger, expert immobilier et agent chez Remax, constate que le marché immobilier suisse compte nettement moins d'acheteurs potentiels qu'il y a encore quelques années. Photo : zvg

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Peggy Sixt, 56 ans, tente depuis près d’un an de vendre sa maison jumelée à Eptingen (BL). Mais elle ne trouve tout simplement pas d’acheteurs. Et ce, alors même que l’on se plaint régulièrement d’une pénurie de logements en Suisse. blue News a relaté l’histoire de Mme Sixt. Rolf Wirnsberger est expert immobilier et agent chez Remax. Il connaît bien le phénomène dont souffre Mme Sixt.

blue News: Monsieur Wirnsberger, constatez-vous souvent que des propriétaires souhaitent vendre leur logement mais ne trouvent pas d’acheteurs ?

Rolf Wirnsberger: On observe certainement davantage ce phénomène à la campagne qu’en ville. La plupart des gens veulent vivre en ville ou en agglomération. Ceux qui souhaitent vendre un bien immobilier à la campagne doivent donc faire preuve de plus de patience et d’engagement. Aujourd’hui, il ne suffit plus de simplement publier une annonce en ligne pour que la maison soit vendue trois jours plus tard. Il faut mener une campagne de commercialisation active, notamment à l’aide de vidéos ou des réseaux sociaux.

Les achats sont-ils donc en baisse ?

Là encore: oui et non. Il y a tout simplement moins de monde sur le marché immobilier. Alors qu’il y a deux ans, je recevais encore 20 demandes pour un bien immobilier, je n’en reçois plus que trois aujourd’hui. Mais cela signifie surtout que le processus – depuis la décision de vendre sa maison jusqu’au moment où l’on se retrouve chez le notaire pour signer un acte – prend tout simplement plus de temps. On vend et on achète toujours autant. Mais beaucoup de gens ont en tête qu’une vente immobilière se fait rapidement, ce qui n’est malheureusement plus le cas.

Pourquoi ?

Le contexte mondial inquiète les gens, qui ont tendance à se montrer plus réticents. Or, un investissement immobilier est en réalité assez sûr, surtout en période d’incertitude: un bien immobilier a une valeur réelle, il est là, bien construit. Une autre raison est qu’il est tout simplement devenu plus difficile d’acheter une maison.

Qu’est-ce que la capacité financière ? Quiconque souhaite acheter une maison en Suisse doit non seulement gagner suffisamment, mais aussi beaucoup. En effet, les banques vérifient ce qu’on appelle la « capacité de remboursement » : les frais annuels liés au logement (amortissement, intérêts et entretien) ne doivent pas dépasser un tiers du revenu brut. Pour ce calcul, elles ne se basent pas sur le taux d’intérêt actuel, mais sur un taux fictif de 5 % – par mesure de précaution en cas de conjoncture moins favorable. Pour une maison d’une valeur d’un million de francs, il faut donc un revenu brut d’au moins 150'000 francs par an environ.

Que voulez-vous dire par là ?

Cela s’explique par les règles de viabilité financière. Les banques se basent sur un taux d’intérêt fictif de 5 % – c’est trop élevé. Au début des années 90, ce taux avoisinait encore les 7 à 8 %, mais au cours des 25 dernières années, il a oscillé entre 1 et 2 %. Il faudrait un événement exceptionnel pour qu’il remonte à 5 %. Les banques se basent donc sur un taux imaginaire qui n’existe plus depuis longtemps dans la réalité. Cela exclut de nombreuses personnes qui pourraient sans problème s’offrir cette maison au taux d’intérêt réel. Pour l’instant, l’achat d’une maison est donc une utopie pour beaucoup.

Ne serait-il pas possible d’adapter ces règles de capacité financière ?

Une adaptation serait certainement souhaitable. Raiffeisen a justement tenté de le faire en 2019 et souhaitait revoir le taux à la baisse, mais a été rappelée à l’ordre par la FINMA. Un changement devrait donc venir de la FINMA, et pour cela, il faudrait une pression politique.

Pourquoi est-il particulièrement difficile de vendre une maison à la campagne ?

Les biens immobiliers ruraux sont actuellement moins recherchés, car de nombreux acheteurs accordent davantage d’importance aux infrastructures environnantes: par exemple, les commerces ou les transports en commun. Ce n’était pas autant le cas auparavant. À l’époque, les aspects positifs de la vie à la campagne l’emportaient.

Que conseillez-vous aux propriétaires qui n’arrivent pas à vendre leur maison ?

De prendre au sérieux les retours des personnes intéressées et d’adapter la présentation de leur bien en conséquence. Du moins là où des changements sont possibles. L’achat d’une maison est une décision émotionnelle, et la mise en avant du bien doit refléter cela. Il faut de bonnes photos, des vidéos et surtout de la créativité. Par exemple, si vous disposez d’un grand jardin, vous pourriez inspirer les acheteurs potentiels en leur proposant des idées concrètes sur ce qu’ils pourraient en faire. La plupart des gens ont du mal à s’imaginer ce que cela donne et c’est justement là qu’il faut intervenir.