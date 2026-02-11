La première chaîne d'information française en continu CNews, propriété du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, s'est vu infliger des amendes totalisant 100'000 euros. Cela pour deux séquences diffusées en 2025 pouvant inciter à la discrimination des musulmans et des Algériens, selon des décisions publiées mercredi au Journal officiel.

Ces deux sanctions de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel français, interviennent dans un contexte tumultueux pour la chaîne d'info dans le giron de Vincent Bolloré, ici à l'image. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces deux sanctions de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel français, interviennent dans un contexte tumultueux pour la chaîne d'info dans le giron de Vincent Bolloré. Son animateur vedette Jean-Marc Morandini a fini par se retirer lundi après des condamnations définitives, pour corruption de mineur et pour harcèlement sexuel après de vives tensions qui ont conduit l'une des journalistes stars de la chaîne à démissionner.

La première séquence visée par l'Arcom, diffusée le 8 août dans l'émission «L'heure des Pros 2 Eté», portait sur la rétention des étrangers en situation irrégulière. En plateau, l'ancienne ministre déléguée aux Affaires européennes, Noëlle Lenoir, avait déclaré: «vous avez des millions d'Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n'importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule».

Défense des Palestiniens fustigée

Quatre jours plus tard, la chroniqueuse Françoise Laborde avait critiqué à l'antenne de la même émission «tous les penseurs de l'Ouest libéral» qui prennent la défense des «Palestiniens».

«Arrive le 7 octobre (2023)», jour des attaques du Hamas, sans précédent en Israël, qui ont entraîné la mort de plus de 1200 personnes, en majorité des civils. «Et qu'est-ce qu'ils découvrent avec horreur? Tous ces... j'allais dire, naïfs Occidentaux, que ces gens, ces opprimés qui étaient des gens qu'il fallait absolument défendre, se révèlent être les sauvages, sanguinaires, les plus épouvantables qu'on puisse imaginer, et font un pogrom le 7 octobre», avait-elle poursuivi.

Discrimination encouragée

Dans les deux cas, l'Arcom a jugé que les propos étaient de nature à «encourager des comportements discriminatoires». D'une part en «assimilant (...) la présence en France des ressortissants Algériens y résidant (...) à un facteur majeur de risque pour la sécurité publique», et d'autre part en associant «l'ensemble des Palestiniens aux auteurs des attaques du 7 octobre», écrit le régulateur dans les deux décisions datées du 5 février.

La séquence du 8 août 2025 a été sanctionnée d'une amende de 25'000 euros, celle du 12 août d'une amende de 75'000.

Dans ses deux décisions, l'Arcom rappelle qu'elle avait déjà mis en demeure CNews, après de précédentes séquences litigieuses, de veiller «à ne pas encourager des comportements discriminatoires». Contactée, CNews n'a pas réagi dans l'immédiat.