Une maternité, 14 aides-soignantes enceintes: dans un hôpital des Etats-Unis, un record de grossesses sans précédent fait les gros titres. Précisément car il s'agit de femmes qui accompagnent habituellement elles-mêmes les accouchements.

Incroyable mais vrai : 14 aides à l'accouchement d'une clinique aux Etats-Unis sont enceintes en même temps. (11 «seulement» figurent ici sur l'image) HSHS St. Vincent Hospital

Maximilian Haase

Un baby-boom dans une maternité, cela pourrait sembler presque banal. Mais le fait remarquable, c'est que les femmes enceintes sont toutes des employées de l'hôpital ! Un nombre incroyable de 14 obstétriciennes du HSHS St. Vincent Hospital, dans l'État américain du Wisconsin, attendent un bébé en même temps et font actuellement la une des journaux.

La plupart des infirmières du Women and Infants Center donnent naissance chaque jour à d'autres bébés et bientôt à leurs propres bébés. Selon les indications de la clinique, toutes les femmes attendent leur progéniture cette année encore, les dates d'accouchement se situant toutes entre mai et l'automne. Des photos montrent les femmes enceintes posant côte à côte dans le service tout sourire, exhibant fièrement leurs baby bumps.

Baby-boom à la maternité - sauf que cette fois-ci, ce sont les collaboratrices qui attendent une progéniture. HSHS St. Vincent Hospital

«C'est un moment incroyable pour beaucoup de nos soignants», explique Amy Bardon, directrice du centre, dans un communiqué pour décrire cette situation exceptionnelle. Selon le rapport, beaucoup de ces femmes accoucheront pour la première fois. «Chacune de ces femmes était déjà une experte en bébé à sa manière, mais pour beaucoup d'entre elles, leur propre expérience dans les soins aux bébés - et aux mères - va maintenant être approfondie».

«Un petit choc»

Cela a été «un petit choc», décrit Ashlyn Short à «USA Today» , se remémorant le moment où elle a réalisé combien de ses collègues étaient enceintes en même temps qu'elle. Elle-même attend déjà son cinquième enfant et elle assure être aux côtés des autres femmes enceintes pour les conseiller et les aider.

Beaucoup de ces femmes étaient déjà des amies proches, tant sur le plan professionnel que privé. Les grossesses ont encore renforcé ces liens. «Nous sommes comme une grande famille, mais le fait que tant de personnes soient enceintes cette année nous a vraiment surpris», a commenté à la télévision Ashley Schiles, une autre femme enceinte.

À temps pour la fête des mères

Ce qui est particulier, ce n'est pas seulement le nombre de collègues enceintes en même temps - mais aussi la manière dont elles se soutiennent. Pendant la grossesse et aussi pendant l'accouchement, elles sont soutenues par leurs collègues et amies de l'équipe. «Ce lien étroit crée un sentiment de sécurité et de confiance», explique la directrice Amy Bardon.

L'hôpital a publié la nouvelle juste à temps pour la semaine nationale des infirmières et autour de la fête des mères - y compris des photos de groupe des femmes enceintes souriantes dans leurs blouses d'opération. De nombreuses patientes prennent le baby-boom avec humour, comme le rapporte Ashlyn Short : «Les gens se promènent dans les couloirs en disant : 'Il y a une femme enceinte, puis une autre - elles sont toutes enceintes !».