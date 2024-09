14 touristes arrêtés sur le dangereux «escalier du ciel» d'Hawaï

Des randonneurs illégaux sont régulièrement arrêtés sur un escalier interdit à Hawaii. Comme souvent, les médias sociaux sont ici aussi responsables des touristes indésirables.

L'escalier Haiku par temps de brouillard. IMAGO/Wirestock

tbz Tobias Benz

Les cabanes suisses du CAS ne sont pas les seules à devoir lutter contre les touristes indisciplinés - à des milliers de kilomètres de là, à Hawaii, les vacanciers s'attirent également les foudres de la population locale parce qu'ils ne respectent pas les règles.

Selon les autorités locales, 14 personnes ont récemment été arrêtées après avoir emprunté les escaliers interdits des Haïkus sur l'île d'Oahu.

«Manque de respect et égocentrisme»

L'escalier dit «du ciel» est composé d'environ 4 000 marches métalliques et traverse un terrain particulièrement accidenté dans une zone isolée de Kaneohe. Il a été construit par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et abandonné peu après la fin de la guerre. Depuis 1987, l'escalier est fermé au public. La raison: on ne peut y accéder que par une randonnée dangereuse et non autorisée.

«C'est incroyablement irrespectueux et égocentrique de la part de quelqu'un de se trouver sur l'escalier Haiku ou sur le Middle Ridge Trail, alors qu'il est clairement établi que ces zones sont interdites d'accès pour des raisons de sécurité et de protection des ressources naturelles», déclare Jason Redulla, directeur de la Division hawaïenne de la conservation et de l'application des ressources (DOCARE), dans une déclaration accompagnée du message sinistre que «quelqu'un va bientôt mourir».

Il est interdit de monter les marches du haïku à Hawaï depuis 1987. IMAGO/Depositphotos

Malgré cela, des touristes sont régulièrement aperçus sur les «escaliers du ciel». Rien que depuis le début du mois de septembre, la police a arrêté 14 personnes pour avoir emprunté les escaliers, selon CNN. Elles ont été accusées de violation de domicile, un délit qui, à Hawaï, peut être puni d'une peine allant jusqu'à 30 jours de prison.

Difficile d'accès pour les secours

«Il est dangereux pour les gens d'entrer dans la zone et dangereux pour eux d'essayer de descendre la crête», affirme Redulla, qui explique : «Pour les premiers intervenants, il est difficile d'atteindre cet endroit, ce qui peut retarder les soins médicaux».

Comme pour de nombreux hotspots touristiques suisses, l'intérêt pour l'escalier Haïku est alimenté par les médias sociaux. Des youtubeurs et instagrameurs peu scrupuleux s'extasient sur la vue magnifique au sommet de ce sentier de montagne d'environ 850 mètres de haut, qui semble disparaître dans le ciel lorsque le brouillard s'installe. Selon DOCARE, les randonneurs illégaux utilisent des cordes d'escalade pour atteindre les escaliers.

La notoriété du sentier est un casse-tête pour la municipalité locale depuis des années. En raison notamment des coûts de sécurité supplémentaires et des opérations de sauvetage risquées pour les touristes qui se blessent dans cette zone isolée, le conseil municipal d'Honolulu a décidé en 2021 de démanteler l'escalier Haïku.

Des parties de l'escalier ont été séparées du flanc de la montagne et enlevées par hélicoptère. Cependant, un groupe local appelé les «Amis de l'escalier Haïku» s'oppose à cette suppression et a incité la Cour d'appel d'Hawaï à émettre une injonction au début de cette année, ce qui a provisoirement stoppé les travaux de démantèlement.