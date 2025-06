Le Festival de la Cité à Lausanne proposera pas moins de 140 projets artistiques et 200 représentations sur une vingtaine de scènes, du 1er au 6 juillet prochain. Si arts vivants et musique demeurent au coeur de cette manifestation gratuite, le projet de choeur participatif à l'occasion des 750 ans de la cathédrale promet de s'inscrire comme l'un des temps forts de cette 53e édition.

Arts vivants et musique seront à nouveau au coeur de la programmation du Festival de la Cité à Lausanne (archives). ATS

«Sous la direction de Johanna Hernandez, chantez avec nous un programme varié et accessible: l'intemporel Amazing Grace, le sublime Locus Iste de Bruckner et une oeuvre originale composée pour l'occasion» par la chanteuse Louise Knobil, invitent les organisateurs. «Il est possible d'embarquer dans cette aventure en tout temps, puisque les partitions sont disponibles librement sur le site internet du festival», précisent-ils dans le programme de l'édition 2025 dévoilé mercredi.

Sur la place du Château, l'installation monumentale «Crescendo», de l'artiste suisse Julian Vogel, devrait elle aussi marquer les esprits. «Lieu de spectacles et de rencontres, elle incarne l'esprit du Festival: un carrefour artistique qui invite à la découverte, au dialogue et à l'émerveillement collectif», souligne la directrice de la manifestation, Martine Chalverat.

Corde à sauter et électro congolaise

Du côté des arts vivants, une trentaine de spectacles sont à découvrir. Théâtre, cirque, danse, magie, récital queer, roller, corde à sauter ou encore «drum poésie» devraient trouver un large public.

Côté musique, une quarantaine de concerts tous azimuts figurent au programme. L'occasion pour les festivaliers d'écouter ou découvrir l'accordéoniste explorateur biélorusse Yegor Zabelov, les «paysages sonores» de l'Egyptien Maurice Louca, l'électro congolaise de Ngwaka Son Systéme, le «reggaetton ravetton» de l'Argentine Fiah Miau ou encore la multi-instrumentiste zurichoise Palinstar. En dernière partie de soirée, les «after de Tridel» réuniront les plus infatigables des festivaliers jusqu'au petit matin dans l'usine d'incinération du même nom.

Enfants pas oubliés

Comme les autres années, un riche programme attend le jeune public. Au menu, des spectacles comme «Les 3 Grâââââââces» aux costumes et décors exclusivement en carton, des acrobaties avec «Moi aussi!» et une déambulation mêlant récit, cirque et musique avec «Le Royaume de Kensuké». Des ateliers participatifs sont également prévus, parmi lesquels un «atelier gifles» dès 12 ans, ou un atelier d'éveil musical dès 18 mois.

La 53e édition mettra à l'honneur la scène musicale féminine suisse, avec un coup de projecteur particulier sur «les personnes intersexes, trans, agenre et non-binaire», soulignent les organisateurs.

Enfin, pour plus de durabilité et d'inclusivité, le festival propose un service de covoiturage par internet et prévoit la possibilité de louer un vélo électrique à un tarif préférentiel pour toute la durée de la manifestation. Les personnes en situation de handicap peuvent quant à elles bénéficier d'un service d'accompagnement.

L'an dernier, pendant six jours et par une météo changeante, environ 100'000 personnes avaient fréquenté la manifestation.