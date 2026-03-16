Swiss continue de lutter contre un trop grand nombre d'hôtesses de l'air et de stewards. Pour réduire ses effectifs, la filiale de Lufthansa propose désormais des primes pour les départs volontaires et d'autres mesures.

Swiss veut réduire son personnel. sda

Sven Ziegler Sven Ziegler

Swiss tente à nouveau de réduire ses effectifs en cabine. Comme le rapporte le portail de la branche «Aerotelegraph», l'entreprise a envoyé à ses quelque 4500 hôtesses de l'air et stewards une note interne annonçant de nouvelles mesures.

La raison : la filiale de Lufthansa continue d'employer plus de personnel de cabine que nécessaire. L'automne dernier déjà, on apprenait qu'il y avait environ 400 membres de cabine de trop dans l'entreprise.

Selon Swiss, cette situation est liée à plusieurs facteurs. Des problèmes de moteurs sur les avions ainsi qu'un manque de personnel de cockpit font que moins de vols peuvent être effectués qu'initialement prévu. Cela repousse également la date à laquelle les effectifs devraient être rééquilibrés. Au lieu de la deuxième moitié de cette année comme prévu, Swiss ne s'attend plus à ce que cela se produise avant 2027, selon le rapport figurant dans la communication interne.

Solutions volontaires

Pour réduire le sureffectif, la compagnie aérienne mise sur des solutions volontaires. La mesure la plus frappante est une prime de départ. Quiconque démissionne entre le 13 mars et le 30 avril 2026 et quitte l'entreprise au plus tard fin août reçoit une indemnité forfaitaire de 15 000 francs pour un poste à temps plein.

Pour de nombreux agents de bord, cela correspond à plusieurs mois de salaire. Selon le rapport, le salaire de départ est actuellement d'environ 4000 francs par mois, sans frais ni suppléments. Outre la prime de licenciement, Swiss évoque également d'autres possibilités pour réduire les effectifs. En font partie des congés non payés plus longs, des réductions de taux d'occupation ou un congé maternité prolongé.

Le modèle «Study & Fly», qui permet à des étudiants de travailler en cabine tout en poursuivant leurs études, doit également être davantage utilisé.

La direction précise toutefois aussi que des solutions volontaires pourraient ne pas être forcément suffisantes. Selon «Aerotelegraph», le communiqué précise que des licenciements «ne sont pas exclus en dernier recours» si le surplus de personnel ne peut pas être réduit autrement. Swiss souligne en même temps que cette mesure a été «très soigneusement réfléchie». L'objectif est de réduire les effectifs le plus rapidement possible, de manière efficace et ciblée.