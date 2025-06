Lausanne projette la construction d'un nouveau quartier à l'ouest de la ville, entre Sébeillon et Malley, dans le secteur de la Manufacture. Quelque 170 nouveaux logements sont prévus.

Lausanne devrait compter un nouveau quartier d'environ 170 logements dans le secteur de la Manufacture (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Ce projet s'aligne avec les besoins d'agrandissement de La Manufacture, la Haute Ecole des Arts de la Scène, laquelle doit notamment pouvoir bénéficier de nouveaux studios de danse.

Plus que la seule Manufacture, il est prévu de développer l'ensemble du secteur et d'y créer «un quartier mixte de logements et d'activités, de requalifier les espaces extérieurs, désenclaver le site, et améliorer l'accessibilité en mobilité active», indique jeudi la Ville de Lausanne dans un communiqué.

La Ville de Lausanne souhaite construire cinq immeubles pouvant accueillir 170 nouveaux logements, dont 30% d'utilité publique (LUP). Parmi les nouvelles réalisations, deux seront des bâtiments hauts de 19 et 15 étages. «Un espace de jeux et de rencontres intergénérationnelles» ainsi qu'une «rue vivante et végétalisée» complètent le projet.

Pour 2031

La Municipalité lausannoise souligne que ce site dispose «d'un emplacement stratégique» dans le prolongement du quartier de Malley, à proximité de la halte CFF et du futur tram.

Une soirée de présentation publique est prévue le 19 juin prochain à 18h à La Manufacture. L'enquête publique du plan d'affectation suivra. Quant à la planification puis la réalisation des bâtiments, elles sont prévues entre 2026 et 2031.