Lancé voici deux ans, l'essai-pilote de vente régulée de cannabis Cann-L compte désormais 1700 participants. Il a permis la vente de 225 kilos de cannabis contrôlé, soit 18% de la consommation estimée à Lausanne. Pour la Municipalité, ce bilan positif confirme la pertinence du modèle. Elle va demander à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) la prolongation de l'expérience jusqu'à mi-2029.

Deux ans après son lancement, 1700 personnes participent au projet pilote Cann-L à Lausanne (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Deux ans après l’ouverture du point de vente Cann-L, les résultats sont très positifs avec 1700 personnes inscrites. Les personnes bénéficient de produits contrôlés et de conseils sur leur consommation», a relevé Emilie Moeschler, municipale, chargée des sports et de la cohésion sociale citée mercredi dans un communiqué.

Les 225 kilos de cannabis vendus représentent «en 2024 près de 950'000 francs soustraits au marché illégal et le montant sera encore plus important en 2025», a ajouté l'élue.

«Aucun incident lié à Cann-L ne m’a été rapporté par la police», précise Pierre-Antoine Hildbrand, municipal de la sécurité et de l’économie.

Consommation stable

La moyenne d’âge des 1700 participants est de 36 ans (18-82 ans), avec environ 80% en emploi ou formation. Les femmes représentent près d’un quart de l'effectif.

«Plus nous avons de personnes, plus nous pouvons étudier les effets de notre modèle sur la consommation et l’état de santé des participantes et participants,», commente Frank Zobel, directeur adjoint d’Addiction Suisse, partenaire scientifique du projet pilote de la Ville de Lausanne.

Les participantes ont accès à des produits cultivés localement dans des exploitations bio. Ceux-ci sont contrôlés et disponibles avec différents taux de THC, rappelle le communiqué.

La quantité moyenne de cannabis consommée est restée stable durant les premiers mois de participation. Près d’un quart de l’herbe/des fleurs vendues ont un taux de THC de moins de 10%, ce qui est nettement inférieur au marché illégal. Afin de réduire les risques liés à la consommation avec du tabac (joints), des e-liquides, huiles et vaporisateurs sont également proposés.

Réduction des risques

Le personnel de vente est formé à la réduction des risques et à l'orientation vers des services spécialisés. Résultat: une cinquantaine de participants ont contacté directement le médecin référent du CHUV pour des questions liées à leur consommation.

Le point de vente, ouvert le 11 décembre 2023, est autofinancé depuis plus d’un an. Il a permis la création de trois emplois directs. Les surplus liés à la vente alimenteront un fonds dédié à des mesures de politique communale en matière de drogues.

Loi fédérale en préparation

Parmi les sept essais-pilotes suisses, Cann-L se distingue par ses objectifs liés à la santé publique et une absence de but lucratif. Ses caractéristiques ont inspiré l’avant-projet de loi fédérale sur les produits du cannabis (LPCan), qui sera soumis au Parlement.

Le canton de Vaud, qui co-finance la partie scientifique du projet, a mis en place une commission de contrôle. Une méta-étude de l’OFSP portant sur tous les essais-pilotes a déjà souligné certaines des qualités du projet Cann-L dans un second rapport à paraître fin 2025.

Au vu de ces résultats, la Municipalité de Lausanne et Addiction Suisse déposeront une demande auprès de l’OFSP pour prolonger l’essai jusqu’à mi-2029. Cette prolongation est cruciale pour éviter de renvoyer les consommateurs vers le marché illégal, estiment-ils. Elle permettra surtout d'examiner davantage des questions centrales en vue d'une éventuelle régulation future, notamment la fixation des prix et l’effet du marché légal sur le marché illégal.