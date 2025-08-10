Succès Masra, un ancien Premier ministre à la tête du principal parti d'opposition au Tchad, a été condamné à vingt ans de prison ferme samedi par le tribunal de grande instance de N'Djamena, selon un journaliste de l'AFP présent à l'audience.

Oumar Mahamat Kedelaye, procureur de la République, s'adresse à la presse après l'arrestation de Succès Masra, dans son bureau à N'Djamena, le 16 mai 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

Il a été reconnu coupable de «diffusion de message à caractère haineux et xénophobe» et de «complicité de meurtre» dans le cadre du drame de Mandakao où 42 personnes ont été tuées en mai dans un conflit inter-communautaire.

«Notre client vient de faire l'objet d'une humiliation, d'une ignominie» a dénoncé auprès de l'AFP Francis Kadjilembaye, le coordonnateur des avocats de la défense.

«Il vient d'être condamné sur la base d'un dossier vide, sur la base de supputations et en l'absence de preuves», a-t-il ajouté.

Succès Masra a également été condamné à verser une amende d'un milliard de francs CFA (environ 1,5 million d'euros).

Les militants du parti «Les Transformateurs» se sont rassemblés samedi soir à N'Djamena pour protester contre la condamnation de leur président. Bedoumra Kordjé, un ancien ministre des Finances et ancien vice-président de la Banque africaine de développement, a été à titre provisoire nommé à la tête de cette formation.

Le parquet avait requis vendredi la peine de 25 ans de prison ferme à l'encontre de M. Masra et des autres accusés.

Ce procès regroupe deux volets: l'un concerne près de 70 hommes accusés d'avoir participé au massacre du 14 mai et l'autre Succès Masra, accusé d'y avoir incité.

Le 14 mai, 42 personnes, «majoritairement des femmes et des enfants», avaient été tuées à Mandakao, dans la région du Logone-Occidental (sud-ouest), selon la justice tchadienne.

Arrêté le 16 mai, le chef du parti Les Transformateurs était jugé depuis jeudi pour «incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépultures».

Un message audio, présenté comme datant de 2023, a été mis en avant par la justice pour incriminer M. Masra.