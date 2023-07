Vingt ans de prison ont été requis contre l'opposant russe déjà emprisonné Alexeï Navalny. Ce dernier est jugé depuis un mois à huis clos dans un nouveau procès pour «extrémisme», illustrant le climat de répression en Russie en plein conflit en Ukraine.

Déjà emprisonné, l'opposant Alexei Navalny risque 20 années de prison supplémentaires, à la suite du réquisitoire d'un procureur russe. ATS

«L'accusation demande 20 ans d'emprisonnement pour Navalny, à purger dans une colonie à régime spécial», ont écrit ses proches sur la messagerie Telegram, précisant que le verdict sera rendu le 4 août.

Durant son procès, Alexeï Navalny a dénoncé «la guerre stupide et insensée» de la Russie en Ukraine, selon des déclarations publiées par ses collaborateurs sur Telegram. Critiquant la décision de Moscou de lancer ses troupes à l'assaut de l'Ukraine en février 2022, M. Navalny a évoqué «des dizaines de milliers de morts dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle».

ATS