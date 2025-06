20 Minutes abandonne l'édition papier, 80 emplois menacés

L'éditeur TX Group a annoncé mardi un refonte de son gratuit 20 Minutes, qui va se concentrer sur le numérique et abandonner l'édition papier dans toute la Suisse. Une rédaction nationale, couvrant les parties romande et alémanique du pays, sera créée. Cette réorganisation pourrait entraîner la suppression de jusqu'à 80 postes.

Keystone-SDA ATS

L'édition papier du journal sera supprimée dans toute la Suisse d'ici la fin de l'année, a indiqué le groupe zurichois dans un communiqué. Ce dernier a justifié cette décision par «l'évolution rapide des usages médiatiques et la baisse continue des revenus issus de l'impression».

Les rédactions en Suisse alémanique et romande seront regroupées dans une rédaction nationale répartie entre Lausanne, Berne et Zurich. La fermeture des bureaux régionaux de Bâle, Genève, Lucerne et Saint-Gall est prévue pour fin 2025, mais la couverture régionale sera assurée par un réseau de correspondants.

La direction éditoriale de 20 minuten et 20 minutes sera confiée à Désirée Pomper, actuellement rédactrice en chef pour la Suisse alémanique. Philippe Favre, rédacteur en chef de 20 minutes depuis sa fondation en 2006, deviendra directeur Romandie.

«Sous le choc»

Après l'annonce mardi d'une nouvelle restructuration des journaux gratuits 20 Minutes et 20 Minuten par TX Group, la Société des rédacteurs (SDC) se dit «sous le choc».

Une assemblée générale extraordinaire est prévue à 14h30, a déclaré à Keystone-ATS Alberto Tikulin, du comité de la SDC et président d'Impressum Vaud.

Le Tessin aussi touché

Ces mesures pourraient entraîner la suppression de jusqu'à 80 postes à plein temps dans la rédaction et l'édition. Les salariés concernés bénéficieront d'un plan social.

L'édition tessinoise 20 minuti, éditée par la coentreprise 20 minuti Ticino, cessera sa publication à la fin de l'année. Les activités dans le canton italophone se recentreront sur le portail d'information Tio/20 minuti.

La participation étrangère dans L'essentiel au Luxembourg poursuivra par contre sans changement ses éditions imprimées et numériques.

Parallèlement, le journal, lancé en 1999 en Suisse alémanique et en 2006 côté romand, veut allouer «d'importants investissements» non chiffrés au développement des produits, des marques et des offres commerciales. Ces nouveautés doivent être mises en oeuvre à partir du quatrième trimestre. «Des investissements majeurs» sont également attendus dans les applications d'intelligence artificielle.

Ces annonces interviennent après la suppression en 2023 de 28 postes au sein de la rédaction romande de 20 minutes, y compris lematin.ch et Sport-Center, et sept à celle de 20 minuten côté alémanique.