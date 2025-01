L'année 2024 a été la plus chaude enregistrée en Chine, selon les autorités, sur fond de phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient dans le monde avec le changement climatique.

Les phénomènes météorologiques extrêmes ont coûté la vie à des milliers de personnes l'année dernière. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«En 2024, la température moyenne nationale était de 10,92 degrés Celsius, soit 1,03 degrés de plus sur un an. Il s'agit de l'année la plus chaude depuis 1961, date du début des relevés d'observation complets», a indiqué mercredi soir l'Administration météorologique chinoise sur son site internet.

«Les quatre années les plus chaudes jamais enregistrées sont les quatre dernières années. Les 10 années les plus chaudes depuis 1961 se sont toutes produites au 21e siècle», a-t-elle précisé. Le changement climatique a déclenché des conditions météorologiques extrêmes et de chaleur record en 2024, a alerté lundi l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU (OMM).

En Chine, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées lors d'inondations dans le pays l'an passé. En 2024, des inondations meurtrières ont également ravagé l'Espagne et le Kenya. De multiples tempêtes se sont abattues sur les Etats-Unis et les Philippines. Une grave sécheresse et des incendies de forêt ont également frappé l'Amérique du Sud.

Les phénomènes météorologiques extrêmes ont coûté la vie à des milliers de personnes l'année dernière. Sur le plan économique, les catastrophes naturelles ont causé 310 milliards de dollars de pertes dans le monde, selon une estimation du groupe d'assureurs Swiss Re.