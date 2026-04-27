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Scène cocasse à Munich 2'700 euros de dégâts : il saute sur la Porsche d'un client pour fuir ses chiens !

Clara Francey

27.4.2026

Un livreur de colis qui s'était réfugié sur la Porsche Cayenne d'un client pour échapper à ses chiens n'est pas tenu de régler les frais de réparation, a tranché un tribunal de Munich dans une décision communiquée lundi.

Parmi les trois chiens qui ont effrayé le livreur, deux étaient des dalmatiens (photo d'illustration).
Parmi les trois chiens qui ont effrayé le livreur, deux étaient des dalmatiens (photo d'illustration).
IA

Agence France-Presse

27.04.2026, 15:27

27.04.2026, 15:40

La scène cocasse s'était déroulée en septembre 2024 sur une propriété d'une petite ville au nord de Munich, dans la riche Bavière: à l'ouverture de la porte, le livreur en question avait été effrayé par deux dalmatiens et un petit chien croisé et avait sauté sur le capot de la luxueuse voiture.

Résultat, plus de 2'700 euros de frais de carrosserie, affirmait le propriétaire, qui avait en vain demandé au livreur et son employeur de régler la facture.

Même si les chiens «se trouvaient encore à 3 ou 4 mètres» du livreur «au moment où celui-ci s'est réfugié sur le capot, et qu'ils n'étaient pas agressifs», sa fuite «est compréhensible», estime le tribunal qui a rejeté la plainte du propriétaire.

Ce dernier «savait» que le livreur devait se présenter et «on pouvait raisonnablement attendre» de lui «qu'il contrôle mieux ses trois chiens, lesquels exercent ensemble une dynamique de meute», a encore décidé le tribunal.

Le tribunal a également fait part de ses «doutes quant au fait que les dommages visibles sur les photos provenaient de l'incident».

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