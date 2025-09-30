  1. Clients Privés
Indonésie 3 morts et 38 disparus dans l'effondrement d'une école 

ATS

30.9.2025 - 13:43

Les équipes de sauveteurs tentaient mardi en Indonésie de porter secours à au moins 38 personnes portées disparues après l'effondrement la veille d'une école islamique, dont le bilan provisoire est de trois morts.

Des proches se tiennent devant un bâtiment effondré alors qu’une opération de secours est en cours dans un internat islamique à Sidoarjo, à Java oriental, en Indonésie, le 30 septembre 2025. 
Des proches se tiennent devant un bâtiment effondré alors qu’une opération de secours est en cours dans un internat islamique à Sidoarjo, à Java oriental, en Indonésie, le 30 septembre 2025. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.09.2025, 13:43

Plus d'une centaine d'étudiants s'étaient rassemblés pour la prière de l'après-midi lundi à l'internat islamique Al-Khoziny, dans la ville de Sidoarjo, dans l'est de Java, lorsque l'immeuble s'est soudainement effondré.

«À ce jour, le bilan est de trois décès et de 99 survivants», a déclaré mardi le directeur de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage, Mohammad Syafii.

Le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Abdul Muhari, a indiqué de son côté que les sauveteurs recherchaient toujours activement 38 personnes qui seraient coincées sous les décombres.

Des familles sans nouvelles de leurs proches étaient rassemblées autour du bâtiment à plusieurs étages de Sidoarjo, commune située à environ 30 km au sud de la grande ville de Surabaya, a constaté un journaliste de l'AFP.

