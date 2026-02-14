Le cri de détresse de 300 personnes expulsées de leur logement

A la Hardstrasse et à l'Eichbühlstrasse dans le quartier 4 de Zurich, 145 locataires perdent leur logement: au total, plus de 300 personnes sont concernées. Le propriétaire prévoit une rénovation totale, mais de nombreux habitants craignent de ne plus trouver de logement abordable par la suite.

Dans la Hardstrasse, dans ces immeubles, les habitants* doivent quitter leur chambre.

Écriture bleue sur fond blanc, bien visible à la Hardstrasse, l'accès au Hardbrücke: «Nous voulons rester». La bannière est un cri de détresse silencieux et en même temps un appel à la résistance.

Kerstin, comme l'appelle le «Tages Anzeiger», veut rester. Elle vit ici depuis 14 ans. Mais cette semaine, comme 145 autres locataires de la Hardstrasse et de l'Eichbühlstrasse, elle a reçu son congé. Au total, plus de 300 habitants sont concernés. «Ça a été un choc», dit-elle.

Rénovation totale «inévitable»

Les immeubles d'habitation aux volets vert foncé le long de la Hardstrasse doivent être totalement rénovés, tout comme plusieurs bâtiments de la Eichbühlstrasse, qui est transversale.

Dans la lettre de résiliation, il est écrit: «Les immeubles sont globalement vieillissants». Les fenêtres, les installations électriques et d'autres parties du bâtiment ont atteint la fin de leur durée de vie, peut-on lire dans le «Tages Anzeiger». «Pour éviter d'autres dommages au bâtiment, la rénovation totale prévue est inévitable».

Simon Weiss, responsable du secteur de la gestion immobilière de H&B Real Estate AG, confirme le mauvais état des lieux. Son entreprise gère les immeubles depuis deux ans, le propriétaire est la société Musikvertrieb AG, dont le siège est à Zurich. «Les bâtiments datent des années 1950 et présentent un état mauvais, voire désolant», explique Weiss. Les dégâts d'eau se sont multipliés ces dernières années et n'ont pu être réparés que temporairement. Un assainissement en état d'occupation n'est pas possible: «Les analyses effectuées jusqu'à présent ont montré que les maisons sont malheureusement assainies à un niveau d'intervention qui rend impossible de continuer à les habiter».

La peur de l'éviction

Pour Kerstin et beaucoup d'autres, cela sonne comme un adieu définitif. «Il y a des gens qui habitent ici depuis plus de 40 ans». De nombreuses familles sont originaires du Portugal ou d'Espagne. «Pour eux, c'était leur premier logement en Suisse. Ils craignent de ne plus trouver de logement abordable».

Kerstin elle-même s'inquiète aussi: «J'aimerais beaucoup rester dans le quartier. Mais trouver quelque chose d'abordable sera très difficile». Elle organise désormais la résistance et veut contester son congé.

Déménagement au plus tôt en 2027 et aide à la recherche

Les résiliations se feront en trois étapes, la date de départ la plus proche étant septembre 2027. «La propriétaire a délibérément décidé de prononcer les résiliations le plus tôt possible afin de laisser aux locataires un maximum de temps pour trouver un nouveau logement», explique Weiss.

L'idée est de soutenir les personnes concernées avec des abonnements de recherche, un accompagnement lors des visites et une «approche active des propriétaires pour des objets à louer appropriés». De plus, la régie est conciliante: celui qui trouve quelque chose plus tôt peut aussi déménager plus tôt.

L'association des locataires est sceptique

L'association zurichoise des locataires (MV) observe de plus en plus de cas de ce genre, explique-t-elle au «Tages Anzeiger». «Nous voyons cette procédure de plus en plus souvent», explique Nicole Schweizer, co-responsable du conseil juridique de l'association MV. Un long délai de préavis est en principe à saluer, mais «le motif de résiliation devrait toutefois être réaliste et crédible».

Souvent, les propriétaires veulent éviter que des projets de construction soient retardés par des baux de longue durée.

Pas un cas isolé

Les résiliations de bail à vide dans l'arrondissement 4 s'inscrivent dans une tendance plus large. Selon une étude de l'Office fédéral du logement (OFL) et de l'EPFZ, plus de 8600 locataires de longue durée ont été évincés de leur logement dans la ville de Zurich entre 2015 et 2020. Exemple le plus célèbre: les immeubles Sugus dans le Kreis 5, où près de 250 personnes ont perdu leur contrat de location en décembre 2024.

L'étude montre en outre qu'après des rénovations totales ou des constructions neuves de remplacement, les logements sont occupés par des ménages dont le revenu médian est nettement plus élevé qu'auparavant. Ce sont surtout les bas revenus qui sont évincés: dans les quartiers ayant subi de nombreuses rénovations, la part des ménages à hauts revenus a tendance à augmenter.

Combien coûtent les nouveaux logements ?

Simon Weiss ne peut pas encore dire à combien s'élèveront les loyers après la rénovation de la Hardstrasse et de l'Eichbühlstrasse. Les détails concernant la date d'occupation et l'aménagement concret font également encore défaut. «Pour l'instant, il n'est pas prévu de modifier complètement la composition des logements», dit-il. Toutefois, certains plans sont obsolètes et des adaptations sont possibles, notamment au niveau des cuisines et des salles de bains.

Pour Kerstin, ce n'est pas une consolation. «Pourquoi ne nous propose-t-on pas de déménager à l'intérieur des appartements pendant les travaux de construction, qui se dérouleront par étapes ? Lorsque la ville de Zurich a rénové le Bullingerhof, c'est ce qu'elle a fait».

Pour elle, une chose est sûre: «Il s'agit de louer ensuite les appartements beaucoup plus cher».