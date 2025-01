306 touristes sont bloqués depuis deux jours au Kenya

En raison d'une panne technique sur un avion, plus de 300 voyageurs sont immobilisés à Mombasa depuis deux jours. L'un d'entre eux a épuisé sa réserve de médicaments pour le cœur.

Depuis deux jours, un Airbos 330neo de la compagnie aérienne Condor est cloué au sol à Mombasa. Photo d'archives : Condor

Plus de 300 passagers qui devaient voyager avec la compagnie aérienne Condor de Zanzibar à Francfort-sur-le-Main via Mombasa sont bloqués depuis mercredi au Kenya. La cause ? Un problème technique sur le nouvel Airbus 330neo, comme le rapporte «Bild».

Situation «chaotique»

Gabriele N., une passagère affectée par cette situation, décrit le chaos ambiant : «C'est une catastrophe. Nous avons été transportés en bus depuis l'aéroport vers différents hôtels. On nous fait sans cesse patienter», raconte-t-elle. Le cas de son compagnon, qui est cardiaque, est particulièrement préoccupant. Ce dernier n'a pas pris suffisamment de médicaments pour un séjour prolongé.

Cette retraitée originaire de Worms explique avoir tenté de joindre la hotline du service client à plusieurs reprises, mais sans succès. «On est renvoyé à une intelligence artificielle à chaque fois», déplore-t-elle. Elle affirme également n'avoir reçu aucune réponse à ses e-mails.

Selon une porte-parole de Condor, le vol a été annulé à cause d'une alerte technique. «Nous présentons nos excuses les plus sincères à nos clients pour les désagréments occasionnés», a-t-elle déclaré.

Les premiers signes de problème étaient déjà visibles au départ de Zanzibar. L'heure de décollage a été reportée à plusieurs reprises, et le pilote a signalé une odeur indéterminée dans la cuisine arrière de l'avion. Après l'atterrissage prévu à Mombasa, l'avion n'a pas pu repartir.

A court de médicaments

Condor insiste sur le fait que la sécurité des passagers est la priorité absolue. L'appareil a été minutieusement inspecté à Mombasa, et la panne a été corrigée. Cependant, de nouveaux retards sont survenus. Jeudi soir, il a été annoncé aux passagers que le vol retour était prévu pour le lendemain matin. Mais la confusion persiste : certains passagers n'ont pas été informés, et un nombre insuffisant de bus était disponible pour les conduire à l'aéroport.

Vendredi matin, Gabriele N. a écrit au journal «Bild» : «Nous sommes actuellement à l'aéroport de Mombasa. Le décollage est prévu à 10 heures, heure locale. Mais on nous a déjà fait cette promesse plusieurs fois.» Sur le site «Flightradar24», l'heure de départ est désormais indiquée à 12h50. Entre temps, le compagnon de Gabriele N. a consommé ses dernières pilules pour le cœur.

Flightradar continue de montrer l'Airbus de Condor au sol. flightradar24.com

Cet article a été rédigé à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Tous les contenus repris par l'IA sont vérifiés par la rédaction.