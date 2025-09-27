Autriche: elle se fait passer pour une victime et récolte 37’000 euros sur «GoFundMe»

En se faisant passer pour un proche d’une victime de l’attentat, Sanela G. a récolté des dizaines de milliers d’euros via GoFundMe. Démasquée, elle a été placée en détention.

L'Autriche pleure les morts de la tuerie de Graz (archive). Heinz-Peter Bader/AP/dpa

Rédaction blue News Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi Sanela G., 33 ans, aurait usurpé l'identité d'une proche des victimes de la tuerie de Graz pour récolter 37 262 euros via GoFundMe.

Pour gagner en crédibilité, elle aurait versé de petites sommes à certaines familles, tout en gardant la majorité des dons.

Selon Profil et Datum, elle aurait utilisé de fausses identités et serait connue de la police pour escroquerie depuis des années.

Elle a été arrêtée en Styrie, et une enquête est en cours. Montre plus

Le 10 juin, une fusillade au lycée de la Dreierschützengasse de Graz a bouleversé toute l’Autriche. Un ancien élève y a abattu neuf jeunes et une enseignante.

L’élan de sympathie a été immense : une cérémonie commémorative s’est tenue à Graz en présence du président fédéral Alexander Van der Bellen. Le chancelier Christian Stocker a décrété trois jours de deuil national. Sur les réseaux, des milliers de personnes ont exprimé leur tristesse — mais beaucoup ont voulu aller plus loin et ont commencé à faire des dons pour les familles des victimes.

Dès le lendemain, un appel aux dons est apparu sur «GoFundMe» : «Amoklauf Graz – aide pour nous, les survivants». En très peu de temps, le lien s’est largement diffusé sur les réseaux sociaux, et même les médias ont relayé l’initiative. Parmi les soutiens figurait notamment Daniel Kos, maire FPÖ de Leibnitz. De l’extérieur, tout donnait l’impression d’une initiative privée lancée par des familles touchées.

Une faille de sécurité dans le système bancaire exploitée

En effet, plus de 37 000 euros ont été récoltés grâce à la générosité de plus de 600 donateurs. Mais une enquête menée par les magazines Profil et Datum a révélé une tout autre réalité : ce n’était apparemment pas une famille de victimes qui se cachait derrière la collecte, mais une femme de 33 ans résidant en Styrie, Sanela G. Elle aurait créé plusieurs fausses identités pour organiser la campagne et en faire la promotion.

Des indices suspects ont émergé sur Facebook. Plusieurs profils aux noms tels que «Kerstin O.», «Li Sa» ou «Ela San» faisaient activement la promotion de la collecte. Mais en y regardant de plus près, les magazines Profil et Datum ont relevé plusieurs incohérences : aucune sage-femme du nom de «Kerstin O.» n’a jamais exercé au LKH de Graz, selon leurs vérifications. Un prétendu parent a par ailleurs affirmé qu’aucun enterrement n’avait eu lieu à la date indiquée. Quant au profil «Ela San», il s’agit simplement d’une anagramme du prénom de Sanela G.

D’après les recherches, Sanela G. aurait exploité une faille du système bancaire : en Autriche, les banques ne vérifient pas si le nom du titulaire correspond réellement à l’IBAN lors des virements.

Sanela G. rejette toutes les accusations. De son côté, GoFundMe n’a, pour l’instant, donné aucune explication sur la gestion de la collecte. En principe, les dons sont garantis pendant un an sur la plateforme et peuvent être remboursés en cas de litige.

La suspecte est connue des services de police. Selon Profil et Datum, elle fait l’objet depuis plusieurs années d’accusations pour escroquerie, fraude aggravée, falsification de documents et fraude à la location. À la suite de la publication de l’enquête, les autorités ont ouvert une procédure officielle. Fin septembre, Sanela G. a finalement été arrêtée en Styrie. Le sort des plus de 35 000 euros restants demeure, pour l’heure, inconnu.

