En quatre points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump

Donald Trump a autrefois promis d'«assécher» le «marécage» de la politique à Washington. Dans l'affaire Epstein, l'homme de 79 ans risque désormais de s'y embourber lui-même: de plus en plus de questions se posent sur son propre rôle, sur la mort du pédophile et sur ses liens avec la CIA.

12 décembre 2025, Washington, District de Columbia, États-Unis : DONALD TRUMP avec JEFFREY EPSTEIN alors qu'ils discutent avec le mannequin INGRID SEYNHAEVE lors d'une soirée Victoria's Secret à New York en 1997. Les démocrates ont publié des séries de photos provenant de la succession de Jeffrey Epstein, délinquant sexuel condamné aujourd'hui décédé. IMAGO/ZUMA Press

Le ministère de la Justice estime que le scandale Epstein est clos: la ministre Pam Bondi ne veut ni publier d'autres dossiers ni revenir sur les multiples caviardages.

Selon sa volonté, il ne doit pas non plus y avoir de nouvelles enquêtes aux Etats-Unis, alors qu'à l'étranger, par exemple en Grande-Bretagne ou en Norvège, les autorités ouvrent de nouvelles enquêtes après que des hommes ont été mis sur la sellette par les publications de la justice jusqu'à présent.

Russian model Ruslana Korshunova visited Epstein's island when she was 18 years old. Two years later she jumped from her 9th-floor apartment in NY. Top model Ruslana Korshunova, 20, killed herself after visiting Epstein's 'paedo island' as she's named in unsealed docs



Mais Bondi a peut-être un peu trop vite refermé le dossier. La pression sur les autorités américaines ne cesse de croître et les 4 points suivants y contribuent.

Le FBI a freiné les investigations du NYPD

Le portail spécialisé «Just Security» a examiné de plus près les e-mails publiés avec les dossiers Epstein: dans ces courriers, le FBI ordonne apparemment à la police et aux procureurs de New York de faire preuve de retenue après l'arrestation de Jeffrey Epstein par le NYPD le 6 juillet 2019.

Jeffrey Epstein, 27 ans, est présenté en juillet 1980 dans le magazine américain "Cosmopolitan" comme le "célibataire du mois". Stephen Ogilvy/Cosmopolitan

Des e-mails datés des 10 et 11 juillet montrent que la police fédérale demande que le bureau du procureur de New York (DANY) et la Special Victims Unit (SVU), qui s'occupe notamment des victimes de violences sexuelles, cessent leurs investigations.

«Le FBI a déjà contacté les dirigeants du NYPD et leur a dit que la SVU avait reçu l'ordre de se retirer et que toutes les affaires Epstein devaient nous être transmises et passer par nous. Le DANY pourrait toujours essayer de continuer avec ses propres enquêteurs, alors je pense qu'il faudrait appeler», peut-on lire dans l'un des e-mails.

Jeffrey Epstein avec deux femmes sur une photo non datée. US-Justizministerium

Un autre mail suggère qu'après l'arrestation de Ghislaine Maxwell, le FBI craint que le bureau du procureur de New York ne poursuive son enquête. «Cela pourrait être un problème si le DANY poursuivait l'enquête sur le prince Andrew ou la meilleure amie [d'Epstein], Maxwell. C'est quelque chose que nous pourrions vouloir découvrir».

Il semble qu'une enquête pour meurtre ait été ouverte

Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center de New York. La version officielle: le pédophile s'est suicidé.

«The Daily Beast» est toutefois tombé sur un e-mail daté du 11 juin 2020, dans lequel l'expéditeur et le destinataire ont été rendus méconnaissables: il présente la situation concernant la mort d'Epstein de manière très différente.

Le mail dans lequel un procureur adjoint écrit en juin 2020 au sujet du «meurtre de Jeffrey Epstein». US-Justizministerium

«Je suis un [procureur adjoint] dans [le district est de New York] et je travaille sur l'enquête concernant la mort d'un détenu de la [prison] de Brooklyn», commence le mail. «Le [bureau du médecin légiste] m'a dit qu'il avait signé un accord de confidentialité en rapport avec le meurtre de Jeffrey Epstein».

Selon ce mail, il y a eu une enquête officielle sur le meurtre. Le procureur adjoint écrit au destinataire inconnu qu'il utilisera un accord de confidentialité similaire et demande s'il est possible de lui envoyer un modèle.

Rétention des accusations contre Trump

Une source anonyme affirme que Donald Trump et Jeffrey Epstein ont organisé des soirées «Calendar Girls» au club de luxe de Trump, Mar-a-Lago, au cours desquelles des mineures auraient été «vendues aux enchères» pour ensuite se faire tripoter par Trump.

Wow the BBC did a Documentary that has exposed the Epstein files & also Trump & what he was really like!Trump was seen at Parties all over with girls around the ages of 14 &15! Some of the guests said that the way Trump acted around them was gross.They called him a shark! pic.twitter.com/mR0NJ0p8Aw — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) February 23, 2026

Cette accusation n'a pas été vérifiée, la présomption d'innocence s'applique. Il est étrange que ces accusations aient été rendues publiques avec la publication des dossiers Epstein, mais le ministère de la Justice a effacé les documents correspondants, comme le montre «Snopes».

Depuis longtemps déjà, les démocrates soupçonnent Pam Bondi de cacher sous le tapis les accusations portées contre Donald Trump. Le 7 octobre, le député Dick Durban interpelle la ministre de la Justice à ce sujet: qui a donné l'ordre au FBI de marquer spécialement les dossiers concernant Trump?

Pam Bondi ne nie pas à l'époque devant la commission judiciaire du Sénat que son ministère a fouillé des dossiers concernant Trump. Elle se contente de dire: «Je ne parle pas de cela». Mais les médias américains rapportent aujourd'hui que le ministère n'a pas seulement examiné les documents en conséquence, mais qu'il les a également censurés.

Une enquête de la chaîne NPR révèle que le ministère de la Justice retient le témoignage d'une femme qui accuse Donald Trump d'avoir abusé d'elle il y a de nombreuses années, alors qu'elle était encore mineure. Au total, il manquerait plus de 50 pages de procès-verbaux d'entretiens correspondants et d'autres éléments d'enquête.

Rubin: "MS NOW reports there is at least one witness for whom 3 interviews with the FBI in rapid succession in 2019 are missing [from the Epstein files]. What's the big deal? We can also confirm that woman is the same person who in a 2025 FBI presentation is identified to have… pic.twitter.com/H650HPyQff — Aaron Rupar (@atrupar) February 24, 2026

La chaîne «MS Now» arrive à la même conclusion - voir le post ci-dessus. La femme qui accuse Trump aurait été interrogée à plusieurs reprises en 2019. Elle aurait été forcée à avoir des relations sexuelles orales et aurait été battue alors qu'elle avait entre 14 et 15 ans. L'intéressée aurait eu peur du pouvoir de Trump. Ses déclarations seraient tenues secrètes - à l'exception d'un procès-verbal dans lequel elle n'accuse pas le président.

Le député démocrate Ted Lieu parle en termes clairs: «Donald Trump figure des milliers de fois dans les dossiers Epstein. Dans ces dossiers, il y a des accusations hautement perturbantes: Donald Trump aurait violé des enfants. Donald Trump a menacé de tuer des enfants. J'encourage la presse à enquêter sur ces allégations».

Il ne peut pas comprendre le vice-ministre de la Justice Todd Blanche, dit Lieu: «[Le 17 février], il a dit que ce n'était pas un crime de faire la fête avec Jeffrey Epstein. Ce n'est effectivement pas correct. Si Epstein a démarché des mineurs pour ses soirées sexuelles et que tu t'y montres et que tu te mêles aux gens, tu es coupable au regard de la loi».

Quel est le rôle des services secrets ?

Nancy Mace est, avec Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert et Thomas Massie -qui a lancé le scandale Epstein avec le démocrate Ro Khanna- l'une des rares républicaines à avoir voté pour la publication des dossiers correspondants.

🚨 EPSTEIN FILES — THE TRUTH MAY FINALLY BE COMING



Congresswoman Nancy Mace has just confirmed what many suspected.



Members of Congress are now reviewing unredacted Epstein documents — and what she found was serious enough that she is compiling a list of names to be called… pic.twitter.com/OnY270lvQx — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) February 17, 2026

Et Nancy Mace pense qu'il existe d'autres documents sur le pédophile: «Oui, je le pense», répond-elle à la question de savoir si elle croit que la CIA a d'autres informations. «J'aimerais en savoir plus», dit-elle dans une interview - voir le post ci-dessus.

Bien qu'en tant que députée, elle devrait avoir accès aux dossiers non censurés, de nombreux passages seraient néanmoins encore noircis. Elle dispose toutefois d'e-mails d'Epstein qui ne figurent pas dans les dossiers publiés. «Ils se réfèrent à des documents de la CIA, et j'ai les numéros des dossiers et leurs noms».

We're calling on the Central Intelligence Agency to allow us to view any and all records, documents, photos, videos, passports, and other materials they may have in their possession relating to Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell.



Congress needs to know what, if any,… pic.twitter.com/hL5lvsZUpV — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) February 17, 2026

Mace a maintenant adressé une demande officielle à l'agence de renseignement américaine, dans laquelle elle exige la publication de ces informations: «Le Congrès doit savoir si la CIA a eu des relations avec Jeffrey Epstein, quelles étaient ces relations et sur quelles informations elle est assise», écrit cette femme de 48 ans sur X. «Secret ou pas, nous voulons les voir».

Thomas Massie says the US government is controlled by Israel and is covering up the Epstein Files pic.twitter.com/QOm5WLqZBn — Mr Pool (@pooL_rM311_7221) February 23, 2026

Thomas Massie abonde dans le même sens lorsqu'on demande au républicain pourquoi Trump fait tant d'obstruction sur les dossiers Epstein: «Ces dossiers incriminent des milliardaires, des amis à lui et des donateurs politiques qu'il veut protéger. Epstein avait en outre des liens étroits avec nos propres services de renseignement et avec ceux d'Israël. C'est pourquoi il y a tant d'efforts pour mettre fin à tout cela».