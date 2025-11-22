  1. Clients Privés
Clap de fin Les lumières sur le Palais fédéral ont attiré moins de visiteurs qu'en 2024

ATS

22.11.2025 - 22:41

Le spectacle son et lumières «Rendez-vous Bundesplatz», qui s'est achevé samedi soir, a attiré quelque 465'000 spectateurs sur la Place fédérale à Berne, malgré une météo pas toujours favorable, ont indiqué les organisateurs. Cette 15e édition s'intitulait «Voyage».

465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral
465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral - Gallery. Un pharaon au lieu de sept conseillers fédéraux : pendant le spectacle son et lumière, la façade du Palais fédéral s'est transformée en pyramide égyptienne.

Un pharaon au lieu de sept conseillers fédéraux : pendant le spectacle son et lumière, la façade du Palais fédéral s'est transformée en pyramide égyptienne.

Photo: ATS

465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral - Gallery. Pour la première fois, le spectacle a été accompagné de musique en direct.

Pour la première fois, le spectacle a été accompagné de musique en direct.

Photo: ATS

465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral - Gallery. Avec leur propre spectacle lumineux, des activistes suisses et tibétains ont attiré l'attention sur la suppression d'images du Tibet.

Avec leur propre spectacle lumineux, des activistes suisses et tibétains ont attiré l'attention sur la suppression d'images du Tibet.

Photo: ATS

465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral
465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral - Gallery. Un pharaon au lieu de sept conseillers fédéraux : pendant le spectacle son et lumière, la façade du Palais fédéral s'est transformée en pyramide égyptienne.

Un pharaon au lieu de sept conseillers fédéraux : pendant le spectacle son et lumière, la façade du Palais fédéral s'est transformée en pyramide égyptienne.

Photo: ATS

465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral - Gallery. Pour la première fois, le spectacle a été accompagné de musique en direct.

Pour la première fois, le spectacle a été accompagné de musique en direct.

Photo: ATS

465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral - Gallery. Avec leur propre spectacle lumineux, des activistes suisses et tibétains ont attiré l'attention sur la suppression d'images du Tibet.

Avec leur propre spectacle lumineux, des activistes suisses et tibétains ont attiré l'attention sur la suppression d'images du Tibet.

Photo: ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 22:41

22.11.2025, 23:44

Un groupe d'activistes suisses et tibétains a mis en scène samedi soir son propre spectacle lumineux et brandi des drapeaux tibétains pour attirer l'attention sur l'oppression du Tibet par la Chine.

Ils ont critiqué la décision des services du Parlement de supprimer le Tibet, qui figurait dans le concept initial du spectacle. L'Association Jeunesse tibétaine en Europe (VTJE) a dénoncé de l'autocensure et une courbette devant les pressions politiques de la Chine.

Actu et dicton du jour. Rendez-vous Bundesplatz: pourquoi la première version a été refusée

Actu et dicton du jourRendez-vous Bundesplatz: pourquoi la première version a été refusée

Pour la première fois, les projections, qui duraient environ 30 minutes, étaient accompagnées de musique live. Il y avait trois représentations par soir.

Dans «Voyage», le spectateur pouvait voir des monuments mondialement connus comme la Tour Eiffel, les pyramides égyptiennes ou le Taj Mahal indien.

Cette 15e édition a débuté le 18 octobre et s'est terminée samedi. L'année dernière, près de 621'000 personnes avaient assisté au spectacle intitulé «Volare». Le prochain «Rendez-vous Bundesplatz» aura lieu du 17 octobre au 21 novembre 2026.

«Rendez-vous Bundesplatz 2025» : le spectacle son et lumière fait le tour du monde

«Rendez-vous Bundesplatz 2025» : le spectacle son et lumière fait le tour du monde

Immersion dans Rendez-vous Bundesplatz 2025 avec Nicolas Kyramarios, designer du spectacle, qui dévoile sa vision et la magie projetée sur la façade du Palais fédéral.

13.11.2025

