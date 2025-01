Les quelque 1200 bénévoles de Nez Rouge ont reconduit à bon port et en toute sécurité quelque 5100 personnes dans la nuit du Nouvel An en Suisse. Le chiffre reste élevé, mais les habitudes changent: les fêtards s'organisent de plus en plus de façon autonome.

Les bénévoles de Nez Rouge constatent un changement de moeurs depuis le Covid. ATS

Keystone-SDA, olpe, ats ATS

La nuit de la St-Sylvestre a compté pour environ un quart des opérations de reconduite de l'exercice 2024 de fin d'année, annonce Nez Rouge mercredi. Les chiffres sont comparables à ceux de l'année précédente, mais environ deux fois inférieurs à ceux de 2019, année pré-Covid.

Nez Rouge – dont les bénévoles prennent le volant de la voiture de personnes ne s'estimant plus en mesure de conduire après des festivités arrosées, pour les reconduire chez elles – constate un net changement d'habitudes.

Cette année, 17'000 personnes ont fait appel aux services de l'organisation fondée il y a 34 ans, contre 35'000 en 2019.

Plus sages

«De nombreux soupers d'entreprises et fêtes de fin d'année sont désormais organisés à d'autres périodes. Les messages de prévention portent leurs fruits. Les jeunes ont la lucidité de désigner dans leurs rangs une conductrice ou un conducteur apte à la conduite. Peut-être aussi fait-on la fête plus simplement, à la maison ou avec davantage de modération», relève Nez Rouge sur son site en guise d'explication.

Une question en forme d'inconnue suffit à motiver les bénévoles: «En 34 ans, combien de vies ont-elles pu être sauvées (par les reconduites)?».