  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Internet 55% des familles se disputent à propos du temps d'écran

ATS

12.8.2025 - 10:58

Le temps d’écran des enfants est à l’origine de disputes dans 55% des familles en Suisse et 46% des parents ont du mal à faire respecter les horaires convenus. Ils sont 51% à éprouvent des difficultés à limiter l’accès à certaines plateformes et applications.

Dans plus de la moitié des familles en Suisse, l’utilisation d’Internet par les enfants est un sujet de discorde (photo d'illustration).
Dans plus de la moitié des familles en Suisse, l’utilisation d’Internet par les enfants est un sujet de discorde (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

12.08.2025, 10:58

12.08.2025, 11:28

L'utilisation du smartphone divise de nombreuses familles avec des enfants âgés de 6 à 17 ans. C'est la conclusion du Cybersorgenmonitor publié mardi par le groupe d'assurance Axa. L'institut de sondage Sotomo a mené l'enquête.

Presque tous les parents interrogés limitent les activités de leur progéniture sur Internet. Outre la réglementation du temps, ils interdisent ou restreignent l'accès à certaines plateformes en ligne.

L'ensemble des sondés porte un regard critique sur l'utilisation d'Internet par les enfants. Ainsi, quatre cinquièmes d'entre eux sont favorables à l'interdiction des téléphones portables dans les écoles et à une limite d'âge de 16 ans pour les plateformes de réseaux sociaux. Selon le moniteur Axa, 43% des individus considèrent le cyberharcèlement comme l'un des plus grands dangers pour les enfants.

Pour 40% d'entre eux, le cybergroomig, la manipulation des enfants pour des contenus sexuels, est un risque alors que 37% perçoivent les contenus sexuels comme des dangers. Enfin, 36% des sondés considèrent l'utilisation excessive d'Internet par les adolescents comme une source de danger importante.

Devoir parental

Quatre-vingt-cinq pourcents des parents partent du principe que les enfants ne sont pas assez informés des dangers d'Internet. Pour 89% d'entre eux, il est du devoir des parents de les informer et pour 77%, c'est également une tâche de l'école.

Soixante-deux pourcents des parents d'enfants mineurs se sentent capables d'assumer cette tâche, mais 38% indiquent ne pas pouvoir protéger suffisamment leur progéniture contre les cyberrisques.

Interrogés sur une utilisation d'Internet adaptée à l'âge, l'ensemble des sondés se prononce en moyenne pour des jeux en ligne à partir de dix ans, pour des plates-formes vidéo à partir de 13 ans et pour un accès illimité à Internet à partir de 14 ans.

En ce qui concerne Tiktok, critiquée pour les risques d'addiction que le réseau social peut engendrer, 48% des parents demandent une interdiction pour tous les groupes d'âge, 39% s'y opposent et le reste est indécis. Le baromètre Axa des cybersoins a été réalisé par Sotomo entre fin février et mi-mars auprès de 1706 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande.

Les plus lus

Inexpérimenté, ce nabab de l'immobilier doit résoudre les crises de Trump
«J'ai divorcé de la maman de mes enfants. Pour moi, ça a été un échec»
Qu'est-ce que le stress thermique, ce «tueur silencieux»?
Ottmar Hitzfeld : «Je ne parlais presque plus avec ma femme et mon fils»
Un médaillé olympique : «Ce que j'ai fait est impardonnable»
Les maraîchers remportent une victoire contre les prix de Coop