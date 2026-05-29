Ces 7 erreurs peuvent ruiner votre journée

Juste après le réveil, il faut faire attention à certaines choses pour commencer la journée en pleine forme. Mais attention: sept vilaines erreurs vous guettent, qui peuvent détruire votre journée.

Prendre directement son téléphone portable le matin ? Ce n'est pas une bonne idée. Photo : Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn

Sven Ziegler Sven Ziegler

Démarrer la journée sur de bonnes bases est essentiel pour votre bien-être et votre productivité. Mais il y a des erreurs fréquentes que beaucoup d'entre nous commettent le matin.

blue News vous énumère sept erreurs à ne pas commettre, afin de commencer la journée mieux et plus sainement :

Sauter le petit-déjeuner

Beaucoup de gens pensent qu'en sautant le petit-déjeuner, ils peuvent économiser des calories. Or, c'est le contraire qui se produit : votre métabolisme ralentit et, plus tard dans la journée, vous êtes plus enclin à consommer des snacks malsains pour compenser le manque d'énergie.

Un petit-déjeuner équilibré vous donne le coup de pouce nécessaire et vous permet de vous sentir concentré tout au long de la matinée.

Prendre directement son smartphone

Si vous commencz la journée en allant directement vers votre smartphone, cela peut avoir un impact négatif sur votre humeur. Le fait de scroller constamment sur les médias sociaux ou de vérifier ses e-mails peut être source de stress et faire perdre un temps précieux le matin, que vous pourriez mieux utiliser pour prendre soin de vous ou suivre une routine matinale tranquille.

Les experts conseillent de passer les 30 premières minutes de la journée sans écran afin de commencer la journée plus sereinement.

Ne pas boire d'eau

Après plusieurs heures de sommeil, votre corps est déshydraté. Si vous ne buvez pas d'eau dès le réveil, vous ratez l'occasion de stimuler votre métabolisme et d'éliminer les toxines de votre corps. Un verre d'eau le matin peut faire des merveilles et vous faire sentir rafraîchi et prêt pour la journée.

Boire de la caféine à jeun

Pour beaucoup d'entre nous, la première chose à faire le matin est de prendre une tasse de café. Mais la caféine à jeun peut irriter l'estomac et augmenter l'acidité, ce qui peut entraîner des problèmes de digestion.

Essayez plutôt de manger quelque chose de léger en premier ou de reporter votre consommation de café après le petit-déjeuner.

Négliger la planification et la préparation

Si vous commences la journée sans structure claire et sans plan, cela peut entraîner du stress et un surmenage. Prenez quelques minutes le matin pour planifier votre journée et définir vos priorités.

Une bonne planification vous permettra d'être plus productif et d'organiser votre journée de manière plus détendue.

Ne pas intégrer d'exercice physique dans la matinée

Si vous ne trouvez pas le temps de faire de l'exercice le matin, vous ratez une excellente occasion de stimuler votre circulation et d'augmenter votre énergie pour la journée.

Même une petite routine d'étirements ou une promenade à l'air libre peut faire des merveilles et vous faire sentir plus éveillé et en meilleure forme.

Se lever trop tard

Si vous restez au lit jusqu'à la dernière minute et que vous vous précipitez ensuite hors de la maison, vous vous mettez vous-même dans une situation de stress inutile. Essayez de vous lever plus tôt pour vous donner plus de temps pour une routine matinale calme et détendue. Cela peut avoir un impact plus positif sur l'ensemble de votre journée et réduire le stress.