(ETX Daily Up) – Plus de sept Français sur dix se considèrent heureux, selon le baromètre Hapiness Index 2025 publié par Ipsos à l’occasion de la Journée mondiale du bonheur. Avec 73% d'opinions positives, la France figure parmi les pays les plus heureux du G7, bien que cette proportion ait diminué de 14 points depuis 2014.

L'amitié figure parmi les facteurs qui nourrissent le bonheur des Français. monkeybusinessimages / Getty Images

ETX Studio Relax

Cette année, le niveau de bonheur des Français progresse légèrement, avec une hausse de deux points par rapport à l’an dernier. Les baby-boomers apparaissent comme la génération la plus épanouie, avec plus de 75% d'entre eux se déclarant heureux. À l’inverse, la génération X affiche le taux de satisfaction le plus bas. Bien que 68% de ses membres se disent heureux, ils restent plus nombreux à exprimer un certain malaise comparé aux autres générations.

Parmi les facteurs qui nourrissent le bonheur des Français, la famille et les enfants occupent une place centrale pour 47% d'entre eux. L'amitié (29%), le sentiment d'être aimé (27%) et la relation amoureuse (26%) sont également des sources de satisfaction. Le foyer, en offrant confort et sécurité, contribue aussi au bien-être de nombreux Français. Cependant, si ces aspects relationnels apparaissent comme des piliers du bonheur, des inquiétudes persistantes viennent les contrebalancer.

Si la famille est un moteur de bonheur, les problèmes financiers constituent la principale source de stress pour 48% des Français. Par ailleurs, 29% d’entre eux éprouvent un manque de sens dans leur vie, et 26% sont préoccupés par l’instabilité politique et les tensions sociales. Un quart des Français souffre de problèmes de santé mentale, comme l'anxiété ou la dépression, tandis qu'une proportion similaire est touchée par des problèmes de santé physique, limitant leur qualité de vie.

Des Français pessimistes

En matière de qualité de vie, seuls trois Français sur dix estiment en bénéficier pleinement, un chiffre inférieur à la moyenne mondiale (40%). De plus, les Français se révèlent particulièrement pessimistes quant à l'avenir. Alors que 53% des citoyens dans le monde pensent que leur qualité de vie s’améliorera dans les cinq prochaines années, ils ne sont que 29% en France à partager cet optimisme, traduisant une inquiétude plus marquée face aux perspectives économiques et sociales.

Bien que les revenus influencent le niveau de satisfaction, ils ne sont pas le seul déterminant du bonheur. Les personnes aux revenus élevés se déclarent plus heureuses (75%) que celles aux revenus modestes (62%). Cependant, quelle que soit leur situation financière, les Français citent en priorité leurs proches et le sentiment d’être aimé comme éléments essentiels à leur bonheur. Malgré des incertitudes économiques et sociétales, le bonheur reste un sentiment largement partagé en France, porté par des valeurs fondamentales telles que la famille, l’amitié et l’amour.

*Enquête réalisée par Ipsos et menée dans 30 pays auprès de 23.675 adultes âgés de 18 et plus sur sa plateforme en ligne Global Advisor et, en Inde, sur sa plateforme IndiaBus, entre le 20 décembre 2024 et le 3 janvier 2025. Pour la France, l'échantillon se compose d'environ mille personnes.