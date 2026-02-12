  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lufthansa 800 vols annulés en Allemagne en raison d'une grève

ATS

12.2.2026 - 15:11

Quelque 800 vols du groupe allemand Lufthansa ont été annulés jeudi au départ d'Allemagne, en raison d'une grève des pilotes et du personnel de cabine dans le pays.

La grève a particulièrement touché les aéroports de Francfort, Berlin, Hambourg et Düsseldorf (archives).
La grève a particulièrement touché les aéroports de Francfort, Berlin, Hambourg et Düsseldorf (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.02.2026, 15:11

12.02.2026, 15:14

«Au total, près de 800 vols ont été annulés aujourd'hui chez Lufthansa, Lufthansa Cityline et Lufthansa Cargo, affectant environ 100.000 passagers», a déclaré le groupe dans un communiqué, sans préciser le nombre de vols maintenus.

La grève a particulièrement touché les aéroports de Francfort, Berlin, Hambourg et Düsseldorf, d'après les sites internet des aéroports. A Munich, en revanche, la majorité des vols ont décollé comme prévu.

Les passagers peuvent reporter leur vol ou se faire rembourser leur billet. Pour les voyages au sein de l'Allemagne, ils peuvent également emprunter gratuitement les liaisons ferroviaires exploitées par la Deutsche Bahn, a expliqué un porte-parole à l'AFP.

Le groupe prévoit de proposer un calendrier «aussi normal que possible» à partir de vendredi.

La grève des pilotes concerne tous les vols de la compagnie principale Lufthansa et ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo décollant d'Allemagne, avait indiqué mardi à l'AFP une porte-parole du syndicat Vereinigung Cockpit (VC).

Le mouvement social est né d'un conflit sur la retraite d'entreprise des pilotes, jugée «très en deçà» du niveau de rémunération antérieur par VC.

L'objectif est de décrocher une convention collective qui «offre sécurité et fiabilité tant aux pilotes actuellement en poste qu'aux nouvelles recrues», selon un communiqué de VC.

Quant au syndicat de personnel de cabine UFO, il appelle dans le même temps à une grève d'avertissement dans la filiale CityLine, spécialisée dans les vols européens, menacée de fermeture.

Lufthansa n'a pas officiellement annoncé l'arrêt des activités de CityLine, mais celui-ci serait déjà en cours sans autre solution donnée aux employés, a dénoncé le syndicat.

«Nous avons besoin d'un dialogue constructif, pas d'escalade – c'est la seule façon d'obtenir des solutions viables», a déclaré le directeur des ressources humaines du groupe, Michael Niggermann, dans le communiqué.

Premier groupe européen de transport aérien, Lufthansa exploite aussi les compagnies Eurowings, Austrian, Swiss et Brussels Airlines.

Les plus lus

Menacée d'avalanches «exceptionnelles», une station ferme ses portes !
«Aujourd'hui je suis inconsolable, c'est le moment le plus dur de ma carrière»
Athlète ukrainien disqualifié : les larmes de la présidente du CIO
Les Moretti violemment pris à partie par des proches de victimes
Une mère de deux victimes n'a pas pardonné le couple Moretti
Des corps de nourrissons découverts dans un congélateur