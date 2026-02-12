Quelque 800 vols du groupe allemand Lufthansa ont été annulés jeudi au départ d'Allemagne, en raison d'une grève des pilotes et du personnel de cabine dans le pays.

La grève a particulièrement touché les aéroports de Francfort, Berlin, Hambourg et Düsseldorf (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Au total, près de 800 vols ont été annulés aujourd'hui chez Lufthansa, Lufthansa Cityline et Lufthansa Cargo, affectant environ 100.000 passagers», a déclaré le groupe dans un communiqué, sans préciser le nombre de vols maintenus.

La grève a particulièrement touché les aéroports de Francfort, Berlin, Hambourg et Düsseldorf, d'après les sites internet des aéroports. A Munich, en revanche, la majorité des vols ont décollé comme prévu.

Les passagers peuvent reporter leur vol ou se faire rembourser leur billet. Pour les voyages au sein de l'Allemagne, ils peuvent également emprunter gratuitement les liaisons ferroviaires exploitées par la Deutsche Bahn, a expliqué un porte-parole à l'AFP.

Le groupe prévoit de proposer un calendrier «aussi normal que possible» à partir de vendredi.

La grève des pilotes concerne tous les vols de la compagnie principale Lufthansa et ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo décollant d'Allemagne, avait indiqué mardi à l'AFP une porte-parole du syndicat Vereinigung Cockpit (VC).

Le mouvement social est né d'un conflit sur la retraite d'entreprise des pilotes, jugée «très en deçà» du niveau de rémunération antérieur par VC.

L'objectif est de décrocher une convention collective qui «offre sécurité et fiabilité tant aux pilotes actuellement en poste qu'aux nouvelles recrues», selon un communiqué de VC.

Quant au syndicat de personnel de cabine UFO, il appelle dans le même temps à une grève d'avertissement dans la filiale CityLine, spécialisée dans les vols européens, menacée de fermeture.

Lufthansa n'a pas officiellement annoncé l'arrêt des activités de CityLine, mais celui-ci serait déjà en cours sans autre solution donnée aux employés, a dénoncé le syndicat.

«Nous avons besoin d'un dialogue constructif, pas d'escalade – c'est la seule façon d'obtenir des solutions viables», a déclaré le directeur des ressources humaines du groupe, Michael Niggermann, dans le communiqué.

Premier groupe européen de transport aérien, Lufthansa exploite aussi les compagnies Eurowings, Austrian, Swiss et Brussels Airlines.