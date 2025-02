Le Cully Jazz Festival a dévoilé jeudi le programme des 90 concerts gratuits de sa 42e édition. Les propositions musicales seront réparties sur les 17 scènes extérieurs et caveaux du bourg viticole du 4 au 12 avril.

Le Cully Jazz a dévoilé jeudi sa programmation gratuite (archives). ATS

Keystone-SDA, masc, ats ATS

Durant les neuf jours du festival, le public pourra déambuler librement dans le village des bords du Léman. Il pourra également se rendre dans les caveaux Davel & Friends, anciennement THBBC, Thentz Club et du Venoge qui font leur retour cette année.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le festival a aussi annoncé que le bateau sera à nouveau amarré proche du débarcadère de Cully. Des concerts y seront proposés durant les deux weekends des festivités.

Voyage sonore

L'ensemble Vee Mukarati And The Horn of Hope inaugurera la programmation du caveau Mélanie Weber en «fusionnant jazz, reggae, soul et afrobeat». Le pianiste et contrebassiste NK36 envoûtera ensuite l'espace le deuxième vendredi. Du côté du Kaffee Lutz, c'est le batteur et producteur lausannois Ace Ross qui y fera résonner ses notes.

«Le tourbillon sonore d'énergie punk et de glitch» du trio Gridslop ainsi que «l'univers délicieusement acidulé et le songwritting sophistiqué» de Cocon Javel viendront donner vie au Schlagzeug. Au 135, Milla Pluton et Saint Luk sont invités à venir fêter les dix ans du label Cheptel Records. Moictani se produira sur la Plateforme RTS en y mêlant «pop solaire,groove et krautrock».

«Rock psychédélique anatolien des années 70 ravivé à la manière contemporaine» pour le premier et «fusion entre la tradition nord-africaine et le jazz» pour le second, Satellites et le trio du pianiste Wajdi Riahi mettront le feu au Club.

Du jazz local à la scène internationale

Jeune artiste fribourgeoise, maryy, se produira avec «légèreté et groove» au Davel & Friends, tandis que le duo chant-guitare formé de Dandara Modesto et Edwin Correia envoûtera la scène du Beach Club Vaudois en proposant un univers sonore mêlant «la richesse d'un héritage afro-brésilien et la liberté créative du jazz».

Le groupe Elaena investira le Caveau du Vignerons où des artistes invités et des amateurs de musique se relaieront tout au long de la nuit. Le caveau Côté cour?, inauguré l'année dernière, accueillera Munz, un projet composé du batteur Yann Hunziker et du saxophoniste Ganesh Gemeier. Matthew Franklin se joindra à eux avec ses synthétiseurs analogiques.

Le jazz traditionnel se déclinera sous toutes ses formes dans les caveaux Biniou, Thentz Club, Oxymore et Potterat. Le Next Step accueillera quant à lui des DJ venus de l'international promettant des sets «enflammés et colorés».

Du jazz pour tous les publics

Le Cully Jazz propose un programme de médiation culturelle qui offrira des activités pour tous les âges. Une exposition de l'artiste du cru Maya Rochat à davel 14, un atelier d'éveil musical et La Boum des 10-12 ans seront proposés au public.

Le dimanche, la fanfare Sneaky Funk Squad animera les ruelles, tandis que la Balade Musicale, soutenue par la Fondation Leenards, offrira un nouveau parcours à Lavaux, de la gare de Bossière au lac de Cully, avec des compositions originales de divers artistes.