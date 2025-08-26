Un Japonais de 102 ans est devenu le doyen des randonneurs à atteindre le sommet du célèbre mont Fuji, un exploit qui ne représente «rien de spécial» pour lui, a-t-il expliqué à l'AFP.

Agence France-Presse Valérie Passello

«J'ai six ans de plus que la dernière fois que j'y ai grimpé,» a déclaré Kokichi Akuzawa à l'AFP lundi soir, faisant référence à sa précédente ascension du sommet de 3.776 mètres à l'âge de 96 ans et dont l'exploit réalisé début août vient d'être reconnu par le Guinness World Records.

«Je suis déjà allé là-bas et j'ai apprécié la vue plusieurs fois, ce n'était rien de spécial (cette fois-ci). La dernière fois, j'avais également atteint le sommet», a ajouté ce passionné de randonnée qui s'est contraint à une heure de marche par jour et une ascension de montagne par semaine en guise d'entraînement.

«Ses médecins n'en revenaient pas»

L'ancien éleveur de bétail, né en 1923, a pourtant connu une préparation délicate cette année avec une chute lors d'une ascension en janvier. Il a ensuite souffert d'un zona avant d'être hospitalisé pour une insuffisance cardiaque.

Sa condition physique inquiétait sa famille, mais M. Akuzawa était déterminé et «sa récupération a été si rapide que ses médecins n'en revenaient pas», a expliqué à l'AFP Yukiko sa fille, âgée de 75 ans.

L'ascension du mont Fuji lui a demandé trois jours et deux nuits en refuge. Pour l'accompagner dans son exploit, il était notamment suivi par l'une de ses petite-filles infirmière.

Interrogé sur un éventuel projet de refaire l'ascension du mont Fuji, Akuzawa, bénévole dans un centre de soins pour personnes âgées et qui enseigne la peinture, a lancé à l'AFP un «non» catégorique.

