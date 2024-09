A 180 km/h sur une route limitée à 50 km/h, ils meurent à 200 m de chez eux

Compteur bloqué à 180 km/h : quatre Brésiliens, tous occupants d'un même véhicule qui «roulait trop vite», sont décédés dans un accident de la route près de Besançon dans la nuit de dimanche à lundi, victimes d'un choc d'une violence extrême qui a sectionné un arbre.

AFP Clara Francey

«C'est un véhicule qui manifestement roulait trop vite, avec un conducteur âgé de 41 ans qui a perdu le contrôle», a précisé à l'AFP le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux.

L'accident s'est produit vers 1h30 sur une route départementale permettant d'entrer à Saône (Doubs), importante commune de l'agglomération de Besançon où étaient domiciliées les quatre victimes, âgées de 32 à 54 ans.

La voiture accidentée, une Volkswagen Passat, a quitté la chaussée et est venue «sectionner un arbre de 1,04 mètres de diamètre», selon le procureur.

Le moteur du véhicule a été éjecté et le compteur retrouvé «bloqué à 180 km/h» sur une route limitée à 50 km/h, a-t-il ajouté. Une autopsie des corps a été ordonnée et des prélèvements toxicologiques effectués.

Les victimes sont quatre ressortissants brésiliens vivant à Saône et employés notamment dans le bâtiment. «Il y a des arrivées régulières de travailleurs brésiliens, via le Portugal, qui viennent s'installer à Saône», note M. Manteaux.

Trois de ces hommes travaillaient dans les travaux publics. Le quatrième, le plus jeune, était arrivé plus récemment et cherchait du travail.

«Choc très violent»

«L'accident n'a pas de rapport avec leur travail. Ils habitaient à 200 mètres du lieu de l'accident, avec la femme et l'enfant de l'un d'eux», a confié à l'AFP Benoît Vuillemin, maire de la commune. Saône compte un peu plus de 3'000 habitants.

Ces hommes étaient «des Saônois bien intégrés dans la commune où ils fréquentaient les clubs sportifs et un enfant allait à l'école», poursuit-il.

«Le choc a été très, très violent», a écrit l'élu sur son compte Facebook, précisant s'être rendu «immédiatement» sur place pour les premières constatations.

«La route a été fermée jusqu'à 04h00 (02h00 GMT), elle est désormais rouverte», a-t-il ajouté appelant à la «prudence» les autres riverains car des débris pourraient encore être présents sur la chaussée.

Sur une photo qu'il a posté, on voit une voiture noire dont la partie avant est enfoncée presque jusqu'à l'habitacle. Une enquête a été ouverte et confiée à la compagnie de gendarmerie de Besançon.