«À 60 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon vrai père»

Connaissez-vous vraiment votre père, votre mère, vos proches? Si l'on pense souvent que les secrets n'existent que dans les autres familles, personne n'est à l'abri de découvrir un jour une vérité jusqu'alors inimaginable sur les siens ou sur sa filiation. Québecoise d'origine, Dyane a une histoire familiale où le mensonge et le silence ont longtemps régné en maîtres. Après avoir appris à 22 ans l'existence de trois soeurs, un nouveau secret a bouleversé sa vie récemment. Elle témoigne pour blue News.

Le véritable père de Dyane serait cet homme: Gilles G., aujourd'hui décédé. DR

Installée en Suisse depuis des années, Dyane a une histoire familiale des plus complexes. À 22 ans, sa mère Lise lui a dévoilé un secret, jusque-là bien gardé: avant sa naissance, elle a eu trois autres filles. France, Lucie et Julie, qu'elle a confiées à l'adoption. France est la fille d'un certain Jean-Paul, alors que Lucie et Julie sont aussi les filles du père de Dyane, Jean*, avec qui Lise n'était pas encore mariée lorsqu'elles sont venues au monde.

Dyane s'est accommodée de cette réalité et, à partir du moment où elle a appris la vérité, a noué des liens avec ses soeurs. Mais en 2023, une nouvelle bombe a éclaté dans sa vie.

Lise est décédée en 2019, emportant avec elle tout ce qu'elle n'avait pas encore révélé. Jean, son mari, vit désormais dans une résidence pour retraités, seul avec son chat. Il a arrêté de boire depuis longtemps, ses rapports avec sa fille se sont apaisés.

«Appelle papa. C'est lui qui va te le dire»

Tant et si bien que depuis la Suisse, Dyane l'appelle une fois par semaine en rentrant du travail: «Comme il s'ennuie beaucoup, mon petit frère Pascal et moi, on a réussi à convaincre mon père de quitter cette résidence pour aller vivre chez mon frère, qui a une grande maison. Il devait partir s'y installer à la fin septembre 2023», explique notre interlocutrice.

Mais un jour, une dispute éclate entre Jean et sa fille: l'homme veut faire piquer son chat avant de déménager, ce qui horrifie Dyane, qui se définit comme «Brigitte Bardot puissance 1000». Le ton monte, Jean menace de ne plus jamais lui parler, elle lui boucle au nez.

De retour chez elle, Dyane tente de contacter son frère en lui écrivant sur Messenger, lui expliquant qu'elle et Jean ne se parlent plus, mais qu'elle va essayer de trouver une solution via Facebook pour placer le chat de la discorde.

Elle raconte: «Mon frère me répond: 'Ecoute ma soeur, je commence à en avoir un peu marre d'être toujours entre vous deux'. Je trouve ça bizarre: j'ai dix ans de plus que lui, j'ai quitté la maison quand il avait 8 ans, il n'a jamais été entre moi et mon père. Et tout à coup il ajoute: 'Avec la nouvelle que je viens d'apprendre, je t'avoue que je vais avoir besoin de temps pour absorber la pilule'».

«Quand je reçois les résultats par mail: 0 % de chance de paternité»

Dyane n'y comprend rien. Elle ne sait pas de quelle nouvelle parle son frère. Elle tente de joindre Pascal au téléphone, il ne lui répond pas. Il lui écrit: «Appelle papa. C'est lui qui va te le dire». Mais comme elle est brouillée avec Jean, elle décide de ne pas lui téléphoner.

«Tous les gens qui connaissaient ma mère n'auraient jamais imaginé ça»

Quelque temps plus tard, Pascal finit par lâcher le morceau. Toujours par écrit: «Un soir, je reçois un Messenger de mon petit frère qui me dit: 'Coucou ma soeur, écoute, je sais que ce n'est pas à moi de te le dire, mais comme papa m'a demandé de le faire, je vais te le dire. Ton père, ce n'est pas papa. C'est un certain Gilles G. et si tu veux avoir des renseignements, tu demanderas à papa'».

«Je ne sais plus à qui j'appartiens»

Le choc est immense pour Dyane. Son petit frère se plaint de ne pas avoir su plus tôt qu'elle n'était que sa demi-sœur. Elle rétorque: «Tu penses que moi je le savais? Je viens d'apprendre, là, que mon père, ce n'est pas mon vrai père. Et cet homme-là, qui n'est même pas mon père, il était violent: ma première fessée, j'avais 2 ans et demi, je m'en rappelle encore»: à cette annonce, les douloureux souvenirs de ses 16 premières années «refont surface d'un coup», explique-t-elle.

Elle s'écroule, se met en arrêt de travail. «J'ai toute une partie de moi qui est comme vide, je ne sais plus à qui j'appartiens», lâche-t-elle. «Peut-être que c'est pour ça que je suis partie du Québec un jour, que j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, pour me protéger. Je ne sais pas».

Dyane laisse un peu de temps s'écouler avant de contacter Jean. Quand elle l'appelle enfin, il se met à rire: «Ne viens pas me dire que tu n'étais pas au courant», dit-il. Outrée, Dyane tombe des nues. «Ta mère m'a toujours assuré qu'elle te l'avait dit», reprend Jean. Celle qui pensait être sa fille rétorque: «Elle ne m'a jamais rien dit. Elle aurait pourtant pu le faire lorsqu'elle m'a annoncé que j'avais trois soeurs. Nous nous étions retrouvées toutes les deux au restaurant pour en parler, cela aurait été une occasion».

La mère de Dyane s'en est allée en 2019 en emportant une partie de ses secrets. DR

Jean raconte alors: «Je ne l'ai su officiellement que quatre ou cinq ans avant que ta mère décède. On était assis devant la télé, il y avait une émission sur les adoptions. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit: 'vas-tu me dire une fois pour toutes, qui sont mes enfants?' Elle m'a répondu: 'Tes vrais enfants, c'est Lucie et Pascal'». France, Julie et Dyane sont toutes de pères différents. Et Dyane apprend encore autre chose sur sa mère: «Entre moi et mon frère, les dix années qu'il y a eu, ma mère se serait fait avorter quatre fois aux États-Unis. Je n'en reviens pas. Tous les gens qui la connaissaient n'auraient jamais imaginé ça».

Un test ADN pour en avoir le coeur net

Le fameux Gilles G., qui serait donc le père de Dyane, était un ami de Jean: «Il y avait tout un groupe, ils se tenaient ensemble, ils allaient à la taverne: c'étaient des ivrognes», explique-t-elle. «Je ne peux pas le lui demander, mais ma mère se sentait peut-être tellement malheureuse qu'elle cherchait de l'amour, de l'affection. Et peut-être que ces hommes-là sont arrivés et lui ont ouvert les bras. Elle espérait peut-être plus». Lise n'est hélas plus de ce monde pour donner des explications à sa fille.

En 2023, Dyane retourne au Québec. Elle veut en avoir le coeur net et décide de faire un test ADN, comparant le sien et celui de Jean. «Quand je reçois les résultats par mail: 0 % de chance de paternité. Pour moi, c'est un deuxième choc d'enfance parce que là, j'ai la certitude que ce n'est pas mon père», raconte-t-elle.

Pour couronner le tout, elle apprend que Gilles G., celui qui serait prétendument son père, était présent en 2019 aux funérailles de Lise. Mais qu'il est décédé en 2021. Elle ne pourra pas non plus lui poser de questions.

*Nom connu de la rédaction

Mais l'histoire ne s'arrête pas là: rendez-vous demain sur blue News.