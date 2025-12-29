Le 27 décembre à Besançon, la police a interpellé une sexagénaire qui tentait de mettre le feu à une haie. Elle est aussi soupçonnée d'avoir incendié des véhicules dans le même quartier.

Bien que prise sur le fait, la femme de 62 ans a nié avoir tenté d'incendier une haie. IMAGO/Dreamstime

Rédaction blue News Valérie Passello

Dans un quartier proche du centre-ville de Besançon, plusieurs voitures avaient été incendiées ces derniers jours. La police a donc organisé une planque pour tenter de mettre la main sur un éventuel pyromane, raconte «France 3 Régions».

Or, vers 0h30 samedi dernier, les forces de l'ordre ont interpellé une personne qui tentait de mettre le feu à une haie dans le quartier sous surveillance. Il s'agissait d'une femme de 62 ans, indique la police, qui précise: «Elle a été interpellée et trouvée en possession d'un briquet, d'un paquet de cubes allume-feu et d'un couteau.»

Bien qu'ayant été prise sur le fait, la suspecte a refusé de reconnaître qu'elle voulait incendier la haie. Pas davantage d'aveu concernant les véhicules calciné du 23 et du 26 décembre. La sexagénaire a comparu immédiatement devant un juge, puis a été placée en détention provisoire, en attente de son jugement.

En Suisse, les incendiaires intentionnels sont punis par la loi. Dans les cas graves où des personnes ont été sciemment mises en danger, le pyromane encourt au moins trois ans de prison.