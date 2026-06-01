  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Honteux» A Besançon, manifestation contre un arrêté anti-mendicité

ATS

1.6.2026 - 21:15

De 200 à 600 personnes, selon la police et les organisateurs, ont manifesté lundi à Besançon, à l'appel de l'opposition municipale de gauche, contre un récent arrêté du nouveau maire LR Ludovic Fagaut visant à interdire la mendicité «agressive», a constaté une journaliste de l'AFP.

A Besançon, l'arrêté anti-mendicité voulu par le maire a suscité l'opposition de plusieurs centaines de manifestants (Photo prétexte).
A Besançon, l'arrêté anti-mendicité voulu par le maire a suscité l'opposition de plusieurs centaines de manifestants (Photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 21:15

01.06.2026, 21:29

Cet arrêté, qui vise également «l'alcoolisation sur la voie publique», est «honteux» car il s'attaque à des personnes «en marge de la société», a dit à l'AFP Anthony Poulain, conseiller municipal écologiste. «Retirer les plus pauvres, ce n'est pas combattre la pauvreté», a ajouté l'élu d'opposition.

Selon M. Fagaut – qui a battu en mars la maire sortante écologiste Anne Vignot, mettant fin à un règne quasi ininterrompu de la gauche à l'hôtel de ville pendant plus d'un siècle -, cette mesure, valable jusqu'au 15 octobre au centre-ville et dans une zone commerciale, doit rendre à la ville «son côté paisible et sa tranquillité du quotidien».

Car Besançon est confrontée à de nombreuses incivilités, a fait valoir le maire: du 15 avril au 20 mai, 29 troubles à la tranquillité publique, 15 faits d'ivresse et de consommation d'alcool, 6 rixes et 6 vols ont été constatés sur la voix publique, a-t-il ainsi énuméré.

«Pas un choix»

Pour le conseiller municipal PCF Hasni Alem, présent à la manifestation, le nouvel édile veut «créer des quartiers cartes postales». Pourtant, «quand on vit dans la rue, ce n'est pas un choix», a-t-il assuré.

L'opposition de gauche va lancer une pétition contre le nouvel arrêté, et «s'il le faut nous ferons un recours» devant le tribunal administratif, a déclaré pour sa part l'élue LFI Séverine Véziès.

Dans un communiqué, le PS bisontin a accusé le maire d'"assimiler pauvreté et insécurité» et de désigner les «personnes précaires» à la «vindicte publique».

Une telle polémique n'est pas nouvelle dans cette ville de 120'000 habitants. En 2018, face à la controverse, le maire de l'époque Jean-Louis Fousseret (ex-PS devenu LREM) avait dû remplacer un premier arrêté interdisant la mendicité au centre-ville par une version édulcorée.

Des arrêtés anti-mendicité ont déjà été pris par plusieurs villes françaises ces dernières années, comme à Carcassonne en avril, mais ont souvent été retoqués par la justice.

Les plus lus

Une hôtesse de l'air traverse soudainement la cabine suite à des turbulences
Prague va extrader une figure néonazie transgenre allemande
Amour et IA : un sondage révèle un profond fossé générationnel
Les néophytes bousculent la hiérarchie à Roland-Garros
Un piéton tué par une trottinette électrique qui fuyait la police