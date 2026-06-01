De 200 à 600 personnes, selon la police et les organisateurs, ont manifesté lundi à Besançon, à l'appel de l'opposition municipale de gauche, contre un récent arrêté du nouveau maire LR Ludovic Fagaut visant à interdire la mendicité «agressive», a constaté une journaliste de l'AFP.

A Besançon, l'arrêté anti-mendicité voulu par le maire a suscité l'opposition de plusieurs centaines de manifestants (Photo prétexte). ATS

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Cet arrêté, qui vise également «l'alcoolisation sur la voie publique», est «honteux» car il s'attaque à des personnes «en marge de la société», a dit à l'AFP Anthony Poulain, conseiller municipal écologiste. «Retirer les plus pauvres, ce n'est pas combattre la pauvreté», a ajouté l'élu d'opposition.

Selon M. Fagaut – qui a battu en mars la maire sortante écologiste Anne Vignot, mettant fin à un règne quasi ininterrompu de la gauche à l'hôtel de ville pendant plus d'un siècle -, cette mesure, valable jusqu'au 15 octobre au centre-ville et dans une zone commerciale, doit rendre à la ville «son côté paisible et sa tranquillité du quotidien».

Car Besançon est confrontée à de nombreuses incivilités, a fait valoir le maire: du 15 avril au 20 mai, 29 troubles à la tranquillité publique, 15 faits d'ivresse et de consommation d'alcool, 6 rixes et 6 vols ont été constatés sur la voix publique, a-t-il ainsi énuméré.

«Pas un choix»

Pour le conseiller municipal PCF Hasni Alem, présent à la manifestation, le nouvel édile veut «créer des quartiers cartes postales». Pourtant, «quand on vit dans la rue, ce n'est pas un choix», a-t-il assuré.

L'opposition de gauche va lancer une pétition contre le nouvel arrêté, et «s'il le faut nous ferons un recours» devant le tribunal administratif, a déclaré pour sa part l'élue LFI Séverine Véziès.

Dans un communiqué, le PS bisontin a accusé le maire d'"assimiler pauvreté et insécurité» et de désigner les «personnes précaires» à la «vindicte publique».

Une telle polémique n'est pas nouvelle dans cette ville de 120'000 habitants. En 2018, face à la controverse, le maire de l'époque Jean-Louis Fousseret (ex-PS devenu LREM) avait dû remplacer un premier arrêté interdisant la mendicité au centre-ville par une version édulcorée.

Des arrêtés anti-mendicité ont déjà été pris par plusieurs villes françaises ces dernières années, comme à Carcassonne en avril, mais ont souvent été retoqués par la justice.