Le parc de Szilassy accueille jusqu'au 3 octobre la 16e édition de la Triennale Bex Arts. Une vingtaine d'artistes font dialoguer art contemporain et paysage, et rendent hommage à l'esprit singulier de ce parc de huit hectares bientôt bicentenaire.

A Bex, un parcours en plein air conjugue art et paysage – Gallery Une vingtaine d'artistes font dialoguer art contemporain et paysage au parc de Szilassy. Photo: ATS Un artiste propose de faire des pauses méditatives dans un cercle de soins et de repos. Photo: ATS Importé d'Afrique australe au 17e siècle, un géranium questionne les migrations façonnées par les exploitations coloniales. Photo: ATS Cette 16e Triennale est à découvrir jusqu'au 3 octobre. Photo: ATS A Bex, un parcours en plein air conjugue art et paysage – Gallery Une vingtaine d'artistes font dialoguer art contemporain et paysage au parc de Szilassy. Photo: ATS Un artiste propose de faire des pauses méditatives dans un cercle de soins et de repos. Photo: ATS Importé d'Afrique australe au 17e siècle, un géranium questionne les migrations façonnées par les exploitations coloniales. Photo: ATS Cette 16e Triennale est à découvrir jusqu'au 3 octobre. Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

Le domaine paysager d'inspiration anglaise a été conçu dans les années 1830-1840 sous l'impulsion de Lady Louisa Hope et de sa fille, venues de Londres s'établir dans les Préalpes vaudoises. Le parc constitue aujourd'hui un territoire chargé d'histoire, où se croisent fascination pour la nature alpine, héritage industriel et mutations contemporaines, rappelle le dossier de presse.

Frigos en plâtre et géranium

Au fil du parcours, intitulé «Génies du lieu», le visiteur découvre des frigos en plâtre, créés par Christian Gonzenbach, sortes de fossiles contemporains qui questionnent notre relation aux choses que l'on produit, possède et dont on se débarrasse. Jaune, blanc, bleu: Guillaume Barth retient trois fleurs du parc – millepertuis, achillée et campanule – pour créer trois cercles de soin et de repos, comme autant de pauses méditatives.

Sur un tissu indien, un grand dessin de géranium, se dresse au milieu d'un verger. Ishita Chakraborty utilise cette plante, souvent associée aux chalets suisses mais introduite en Europe depuis l'Afrique australe au 17e siècle, pour interroger ce qui est perçu comme indigène ou étranger et pose un regard critique sur les migrations façonnées par les exploitations coloniales.

Acteur de l'exposition

Sculptures, installations, photographies et interventions paysagères jalonnent la visite. Le parc est considéré comme un acteur à part entière de l'exposition. Il devient un espace de dialogue entre mémoire et devenir, entre contemplation et transformation, entre nature imaginée et réalités sociales, selon les commissaires de l'exposition Monique Keller et Anne-Outram Mott.

Des visites guidées, des ateliers, des rencontres avec les artistes et des dispositifs de découverte autonomes accompagnent l'exposition tout au long de l'été. Une carte permet de s'orienter, un livret ludique est prévu pour les enfants et une application fournira des audiodescriptions (disponibles dès le 13 juin).

Pour la première fois, Bex Arts introduit le prix libre, afin de rendre la Triennale accessible au plus grand nombre. Cette approche permet à chacun de contribuer selon ses moyens et favorise un accès plus équitable à la culture, explique le dossier de presse.