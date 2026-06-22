  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Retraites suspectes» À Fatima, un prêtre autoproclamé joue les exorcistes dans un centre commercial

Valérie Passello

22.6.2026

Un prêtre pose ses mains sur le front d'une femme, qui se laisse tomber à terre, crie, se débat, comme en transe: à proximité du célèbre sanctuaire catholique portugais de Fatima, des rituels dits «d'exorcisme» attirent des dizaines de personnes, au grand dam de l'Église.

On voit ici Francisco Marques, 27 ans, un soi-disant prêtre non reconnu par l'Église catholique, lors d'une « retraite d'exorcisme » où il prétend chasser les démons qui tourmentent ses fidèles.
On voit ici Francisco Marques, 27 ans, un soi-disant prêtre non reconnu par l'Église catholique, lors d'une « retraite d'exorcisme » où il prétend chasser les démons qui tourmentent ses fidèles.
AFP

Agence France-Presse

22.06.2026, 08:47

Des scènes comme celle-ci se déroulent une fois par mois dans cette salle située au sous-sol d'un centre commercial, dans le centre du pays.

Ce samedi-là, plus d'une centaine de personnes participent à cette «retraite exorciste» organisée par la «Prélature Saints Pierre et Paul», une structure fondée en 2006 dont s'est démarquée l'Église catholique, à Rome comme à Fatima.

Au moment le plus attendu, les fidèles se lèvent de leur chaise les uns après les autres et s'avancent jusqu'à Francisco Marques, un jeune homme de 27 ans, assez grand, visage pâle et cheveux roux, vêtu d'une soutane noire et d'un col romain.

«Chasser les démons»

Quand leur tour arrive, il pose ses deux mains sur leur front d'un air concentré. Certains, des femmes pour la plupart, se laissent alors tomber en arrière, dans les bras d'une ou deux personnes se tenant déjà prêtes à les soutenir et à les allonger sur le tapis placé devant l'autel.

«C'est une très grande paix que l'on trouve. C'est une libération. Je repars d'ici après un nettoyage, avec l'âme légère», témoigne après cette expérience Lurdes Ramísio, une infirmière de 56 ans. «Je sens qu'il y a là un pouvoir. Ces mains transmettent un pouvoir en moi», raconte-t-elle.

Les séances sont organisées par Francisco Marques et sa famille, avec la participation d'un Italien, Salvatore Micalef, qui se présente comme son évêque. «Chez Francisco, j'ai avant tout constaté qu'il avait le don de chasser les démons. (...) J'ai donc promulgué un décret selon lequel il peut être exorciste», raconte ce dernier à l'AFP.

Leur initiative rencontre un certain succès, mais elle est vivement condamnée par l'Église elle-même.

Le rituel de l'exorcisme existe bien dans la religion catholique, mais l'Église traite ce sujet «avec beaucoup de prudence» afin d'éviter que ses prêtres projettent une image comparable à celle d'«un gourou qui aurait du pouvoir sur les démons», rappelle à l'AFP José Ornelas, l'évêque de Leiria-Fatima.

Il y a trois ans déjà, le diocèse Leiria-Fatima avait publié un communiqué pour mettre en garde contre ces «retraites suspectes», organisées par «un prétendu séminariste ami du pape» et «un évêque qui se présente comme exorciste du Vatican».

«Persécuté»

Mgr Ornelas explique à l'AFP que l'Église n'a pas le pouvoir d'interdire ces pratiques, mais qu'il lui fallait dénoncer «un abus» commis par des gens qui pourraient «exploiter» la souffrance des autres «pour leur propre bénéfice».

Francisco Marques, qui s'estime de son côté «persécuté» par l'Église, a saisi la justice en déposant un plainte pour diffamation.

«Nous avons été calomniés. On nous a traités de faux prêtres, de faux évêque, d'escrocs. Il faut donc défendre notre dignité», assure celui qui officie aussi chaque dimanche dans une «chapelle privée» installée dans sa résidence, située dans un village de la région d'Aveiro, à une centaine de kilomètres au nord de Fatima.

Francisco Marques assure que la participation à ses séances d'exorcisme est gratuite, tout en admettant qu'elles sont financées par les dons volontaires des croyants.

En plus des livres qu'il a écrits, les fidèles sont invités à acheter du sel «exorcisé», de l'eau bénite ou des onctions préparées par ses soins. Sur la table où sont exposés ces articles, des cartes de visite portent, sous une photo de Francisco Marques avec le pape François, un numéro de téléphone, mais aussi un numéro de compte bancaire.

Les plus lus

«À l'heure actuelle, acheter une maison est une utopie pour beaucoup de monde»
Un milliard de francs par jour: faut-il craindre un blackout en Suisse ?
Une «semaine historique» s'annonce en Europe: le mercure s'affole !
«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
L'équipe de Suisse reçoit la visite d’un invité de marque
Le peuple n'a pas son mot à dire: le prince maintient l'interdiction de l'avortement