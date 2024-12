Un des volcans les plus actifs au monde, le Kilauea dans l'archipel américain d'Hawaï, est entré en éruption lundi, a fait savoir l'institut américain de géophysique (USGS). Des fissures sont apparues dans le cratère du volcan, d'où sortent des jets de lave.

Des fissures sont apparues dans le cratère du volcan Kilauea, d'où sortent des jets de lave (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'éruption a commencé aux environs de 02h20 du matin heure locale (13h20 en Suisse), a déclaré l'USGS. «A 04h30 du matin, des fontaines de lave d'une hauteur de 80 mètres ont été observées», a-t-il ajouté. «Des matériaux en fusion, y compris des bombes de lave, sont éjectés» depuis la caldeira du volcan.

L'éruption envoie également de la matière beaucoup plus haut dans l'atmosphère. «Le panache de gaz volcaniques et de fines particules volcaniques atteint des altitudes de 6000 à 8000 pieds [1800 à 2400 mètres, ndlr] au-dessus du niveau de la mer [...] et les vents le transportent vers le sud-ouest», a indiqué l'USGS.

«L'éruption se produit dans une zone fermée» du parc national des volcans d'Hawaï, a précisé l'institut. Selon lui, le dioxyde de soufre libéré par le volcan «va avoir une réaction dans l'atmosphère et créer une brume visible dite vog». Cette brume volcanique peut affecter les personnes, les animaux et les cultures.

D'après l'institut, l'éruption s'est stabilisée aux alentours de 06h30 locales, sans menacer les infrastructures.

Le Kilauea est resté en éruption de manière quasi continue depuis 1983, la plus récente s'étant déroulée en septembre. Il fait partie des six volcans actifs d'Hawaï avec notamment le Mauna Loa, le plus gros au monde.

Plus petit que le Mauna Loa, il est pourtant plus actif et est un endroit très prisé des touristes pour ses éruptions de lave spectaculaires.