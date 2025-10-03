  1. Clients Privés
À la veille de son jugement P. Diddy demande pardon: «Je me suis perdu dans la drogue et l'excès»

ATS

3.10.2025 - 03:59

A la veille de son jugement dans une retentissante affaire de violences sexuelles, le magnat américain du hip-hop P. Diddy a écrit une lettre au juge dans laquelle il demande pardon pour ses actes. Il se dit également «brisé».

P. Diddy risque jusqu'à onze ans de prison (archives).
P. Diddy risque jusqu'à onze ans de prison (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 03:59

03.10.2025, 06:11

«Je me suis perdu au cours de mon chemin. Perdu dans la drogue et l'excès. Ma chute trouvait sa source dans mon égoïsme. J'ai été humilié et brisé jusqu'au plus profond de moi», écrit la vedette de 55 ans dans sa missive.

En juillet, l'ex-producteur et homme d'affaires, Sean Combs de son vrai nom, a été acquitté des charges les plus lourdes qui reposaient contre lui, à savoir trafic sexuel et association de malfaiteurs. Mais il a été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, des faits théoriquement passibles de 20 ans d'emprisonnement. Le parquet a réclamé une peine au moins supérieure à 11 ans.

Années «les plus difficiles»

Dans son courrier, le rappeur écrit que «ces deux dernières années ont été les plus difficiles de ma vie et je n'ai personne d'autre à blâmer pour cette situation que moi-même».

Alors que le parquet avait mis en avant le fait qu'il n'avait exprimé «aucun repentir», Sean Combs présente ses «excuses» et se dit «sincèrement désolé pour toute la douleur et la souffrance» causées par sa conduite.

Dans cette affaire, P. Diddy était accusé d'avoir forcé des femmes – dont la chanteuse Cassie, son ex petite amie et une compagne plus récente ayant témoigné sous le pseudonyme de «Jane» – à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant que lui se masturbait ou filmait.

Il lui était également reproché d'avoir mis en place un réseau criminel pour organiser ces activités nommées «freak-offs» ou «hotel nights».

